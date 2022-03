Quan Vladímir Putin va decidir llançar l’ofensiva militar sobre Ucraïna, una simple estimació de les forces disponibles semblava que indicava, sense remei, que la victòria russa seria total i immediata. Malgrat això, quan tan sols han passat uns dies des de l’inici de les hostilitats, la situació sobre el terreny mostra un panorama clarament diferent.

D’una banda, resulta evident que Putin va sobrevalorar l’operativitat de les seves pròpies forces armades. En cap dels tres fronts que Moscou ha obert fins ara ha aconseguit resultats definitius. Al sud-est, tot i que ja ha aconseguit el control de Khàrkiv, no ha pres el control total del Donbass, sinó que les seves tropes, amb els aliats locals, només dominen la meitat dels 53.000 quilòmetres quadrats.

Tampoc han pogut establir encara un corredor terrestre que li permeti connectar el seu propi territori amb la península de Crimea; tot i que Mariúpol ja sembla que està a les seves mans. Al nord, la capital ucraïnesa no ha caigut, malgrat que sobre Kíev s’ha exercit l’esforç principal dels atacs amb l’objectiu de fer caure el govern de Zelenski per poder col·locar al seu lloc a un titella encarregat de redactar una nova Constitució que decreti la desmilitarització del país, de beneir la definitiva annexió de Crimea a Rússia i de barrar el pas al potencial ingrés a l’OTAN. La resta de les accions militars desencadenades en diferents localitats tan sols busquen, de moment, obligar Zelenski a diversificar les forces per evitar que les pugui concentrar en algun dels fronts anteriors. De fet, l’únic àmbit en què Rússia ha aconseguit el domini absolut és el marítim, tant al mar Negre com al d’Azov, perquè l’escassa flota ucraïnesa ja va ser destruïda per Rússia el 2014.

D’altra banda, també és clar que Putin ha infravalorat la capacitat de defensa ucraïnesa. Una capacitat que neix de la voluntat d’oposar-se a qui, somiant despert, Putin va creure que rebrien les tropes com a salvadores d’un govern que titlla de nazi i genocida. Les forces armades de Kíev són clarament inferiors en tots els terrenys, però amb Zelenski com a principal actiu de referència en la voluntat de resistir l’invasor, estan demostrant un rendiment molt millor del que s’esperava en principi. Fa vuit anys que estan en guerra al Donbass i durant aquest temps també han rebut assessoria i material de països occidentals. A això s’afegeix una resistència ciutadana que també ha sorprès els invasors, i que pot ser encara més important quan les tropes russes entrin a ciutats com Kíev.

Rússia no ha seguit el seu propi manual de combat, s’ha garantit el domini aeri i ha colpejat els objectius amb atacs artillers per desmoralitzar la població i facilitar el posterior avenç de les forces terrestres. L’excés de confiança i les presses l’han portat a optar per un avenç ràpid i directe que ha acabat amb un fracàs momentani. Ara comença una nova fase que inclou els atacs artillers indiscriminats contra població civil, mentre es va completant el setge a Kíev amb vista a assaltar-lo posteriorment.

Pel camí es va fent visible tant el menyspreu pel dret internacional humanitari, com l’enfonsament de la imatge totpoderosa de la maquinària militar russa, alhora que queda clar que l’OTAN no anirà més enllà del subministrament d’armes en defensa dels ucraïnesos. Una decisió necessària, però no suficient per a la victòria.