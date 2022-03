En temps de guerra, com la que actualment es viu a Ucraïna, els soldats estan sotmesos a unes condicions molt dures tant físicament com mentalment, i per això la seva dieta ha de ser energètica (sobretot, en zones i èpoques fredes) i, alhora, equilibrada des del punt de vista nutricional.

Però a més ha d’estar bona, perquè contribueixi a mantenir la moral i el bon estat d’ànim dels soldats.

Des de temps immemorials, i tot i que les guerres solen provocar escassetat d’aliments, les millors racions i el millor menjar es guarda per als homes que són en primera línia de combat.

Alimentació hipercalòrica

I els farcells dels combatents solen incloure carmanyoles amb aliments hipercalòrics i, a més, sans i nutritius, unes racions que fan possible que un soldat tingui el seu propi menjar per a 24 hores proporcionant-li entre 3.500 i 4.000 kcal (el normal per a un adult és una dieta de 2.000 a 2.400 kcal) amb menys de tres quilos de pes a la motxilla.

A internet es pot consultar –fins fa poc es podia fins i tot comprar– el menjar dels soldats d’Ucraïna. Que, encara que vulguin, no dista gaire del que mengen els russos, ja que els aliments no hi entenen de fronteres, política o ideologies, com passa amb el menjar turc i grec, que té moltíssims punts en comú tot i que els seus plats s’anomenin d’una altra manera.

‘Borsch’ i ‘tushonka’

Les racions dels soldats d’Ucraïna inclouen sucre, xocolata negra i conserves de carn a les quals afegeixen també ‘borsch’, la sopa de remolatxa típica d’Ucraïna de la qual Rússia també es disputa la paternitat. També en els dos bàndols mengen ‘tushonka’, que és una conserva de porc bastant popular en els dos bàndols, així com patés de fetge de porc i vedella.

A més, carbohidrats a partir de pa sec en forma de ‘crackers’ salats, cafè soluble i te. Per a aquestes begudes, sucre blanc i mel. També mengen guisats de carn amb patates, pèsols i mongetes, i cereals com la civada, el blat o l’ordi.

‘Racions de muntanya’

Per la seva banda, les racions dels combatents de Putin són una mica més grans: es denominen ‘racions de muntanya’ i són lots de fins a 5.000 calories introduïts per l’URSS després de la invasió a l’Afganistan el 1979. La ració es reparteix en una capsa que pesa 700 grams i pot alimentar tres persones durant 24 hores o una persona durant dos o tres dies, al contrari del que passa amb les racions ucraïneses, que se separen en tres paquets independents per a l’esmorzar, el dinar i el sopar.

El paquet inclou tot el necessari per alimentar-se, des d’un fogó plegable (‘taganok’) a quatre pastilles de combustible sòlid, que permeten prendre calentes les llaunes de menjar.