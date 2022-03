El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha fet una crida aquest dilluns a la comunitat internacional al boicot al petroli de Rússia, 12 dies després que el país presidit per Vladímir Putin iniciés la invasió d'Ucraïna. Així mateix, el líder ucraïnès també ha demanat boicotejar les importacions i exportacions russes.

«Si la invasió continua i Rússia no abandona els seus plans contra Ucraïna, es necessitarà una nova bateria de sancions pel bé de la pau», ha afirmat el líder ucraïnès en un vídeo. A més, ha apuntat que el seu país no cobrarà impostos a les empreses que no tinguin capacitat per pagar-los actualment.

En la mateixa línia, Zelenski ha apuntat que el futur d’Europa «es decideix per la resistència ucraïnesa». En aquest sentit, ha insistit en la necessitat d’imposar una zona d’exclusió aèria, possibilitat descartada per l’OTAN fins al moment, i ha demanat als líders occidentals avions militars per mirar de contrarestar l’ofensiva russa.

«Si no ens doneu avions per protegir-nos, només podem arribar a una conclusió: ens volen morts lentament», ha expressat Zelenski, que també ha apel·lat al «deure moral» de la comunitat internacional d’ajudar els ucraïnesos.

Sense perdó

A més, ha lamentat el «silenci» d’Occident davant les «atrocitats» de l’Exèrcit rus i ha assegurat que Rússia actua «amb impunitat», perquè «no hi ha reacció» de la resta del món, mentre ha assenyalat que les sancions imposades fins ara són «insuficients».

Quant a l’ofensiva de les tropes russes, Zelenski ha remarcat que no perdonaran «trets contra la gent desarmada, la destrucció de les nostres infraestructures, els centenars i centenars de víctimes, els milers de sofriments». «I Déu no ho perdonarà. Ni avui, ni demà, ni mai», ha etzibat. Així, ha garantit que Ucraïna «perseguirà» els responsables dels atacs. «No hi haurà cap lloc tranquil en aquesta terra per a vosaltres. Excepte la tomba», ha conclòs.