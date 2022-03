Ucraïna i Rússia han pactat l'obertura d'un corredor humanitari des de la ciutat de Sumi, segons han anunciat la viceprimera ministra, Iryna Vereschchuk i l'assessor presidencial Mykhailo Podolyak. La ruta, aprovada també segons el govern ucraïnès pel ministeri rus de Defensa, aniria fins a la ciutat de Poltava, més al sud, i inclouria combois i vehicles privats amb civils que els seguirien. En paral·lel, Moscou ha informat que aplicarà un alto al foc per permetre la sortida de civils de les ciutats de Kíiv, Khàrkiv, Mariúpol i altres ciutats, però per anar cap a Belarús i, posteriorment, agafar un avió a Rússia, segons confirma l'agència Interfax. Ucraïna rebutja frontalment aquesta opció, que considera "immoral".

El corredor de Sumi està acordat entre les dues parts, i amb la intermedicació de la Creu Roja, que té garanties de Moscou que es respectarà, segons Vereschchuk.

Almenys 10 morts en un bombardeig a Sumi

Diverses cases han sigut destruïdes per bombardejos russos aquest dilluns a la matinada al centre de la ciutat de Sumi i han deixat almenys deu morts, entre els quals, nens, segons ha confirmat el cap de l’Administració estatal regional de Sumi, Dmitró Zhivitskii. «Aquestes són cases particulars. Lamentablement, hi ha víctimes. Entre les quals hi ha nens», ha dit, segons han confirmat les agències de notícies ucraïneses Ukrinform i UNIAN.

Zhivitskii ha informat a través del seu perfil oficial de Facebook que també hi hauria hagut bombardejos en zones residencials a Bititsia i Okhtirka. El Servei Estatal d’Emergència d’Ucraïna, així com diferents metges, estarien avaluant la situació i treballant al terreny per apagar els incendis i socórrer els ferits.

Poc abans, entre les deu i les onze hores (hora local) les alarmes per avisar la població d’un possible atac aeri saltaven a Sumi i Kriví Rih, segons ha informat la televisió ucraïnesa Canal 24.

Zelenski apareix en el seu despatx: "No tinc por a ningú"

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va aparèixer ahir nit per primera vegada en el seu despatx, des d'on va gravar un vídeo per a demostrar de nou que es troba a Kíiv per a dirigir, "sense por a ningú", la defensa del país contra l'ofensiva militar russa.

En el vídeo nocturn, que comença amb un pla que mostra per la finestra el barri governamental, Zelenski va afirmar: "Aquesta és la nit de Kíiv. Dilluns a la nit en el dotzè dia de la nostra lluita, la nostra defensa". "Tots som aquí, tots estem treballant. Tots estan on han d'estar. Jo estic a Kíiv, el meu equip m'acompanya", va recalcar.

Rússia amenaça amb tallar el gas que envia a Alemanya

El viceprimer ministre rus Alexander Novak ha advertit aquest dilluns que el seu país podria deixar de subministrar gas natural a Alemanya a través del gasoducte Nord Stream 1 en resposta "recíproca" a les sancions imposades pels Estats Units i els seus aliats després de la invasió russa d'Ucraïna.

Novak ha indicat en un discurs televisat que no s'ha pres encara cap decisió sobre el gasoducte, que funciona "a plena capacitat". Quant al possible embargament de petroli rus que remenen Washington i els seus aliats, Novak ha subratllat que aquesta mesura tindria "conseqüències catastròfiques per al mercat mundial", on el barril es paga ja a més de 300 dòlars.