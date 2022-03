El president dels Estats Units, Joe Biden, anunciarà aquest dimarts que els Estats Units prohibiran les importacions de petroli rus per la guerra a Ucraïna, segons publiquen diversos AP i ABC News. Aquest moviment, que s’estendrà també al gas natural i al carbó, respon a la petició del president d’Ucraïna, Volodímir ZelenskI, tant als Estats Units com a Occident perquè tallin les importacions de gas rus, una mesura que fins ara no s’incloïa als paquets de sancions.

El secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, ja va revelar que Washington està conversant amb els seus aliats a Europa per prohibir la importació de petroli de Rússia, que suposaria un nou cop a l’economia russa en represàlia per la guerra a Ucraïna. Blinken, que es troba a Moldàvia, va explicar en una entrevista a CNN que ahir dissabte va parlar per telèfon sobre aquest tema amb el president nord-americà, Joe Biden, i altres membres del Govern. «Som ara –va explicar– conversant amb els nostres aliats europeus i els nostres aliats per mirar de manera coordinada la possibilitat de prohibir la importació de petroli rus mentre ens assegurem que hi ha una oferta suficient de petroli als mercats globals. Les converses són molt actives». Prohibir les importacions de petroli privaria al Kremlin d’una important font d’ingressos, però podria perjudicar l’economia mundial al provocar una pujada de preus de l’energia, ja alts per si mateixos, motiu pel qual els governs occidentals s’han resistit a adoptar aquesta mesura per ara. Pressió a Biden Als EUA, legisladors demòcrates i republicans han pressionat en els últims dies Biden perquè Washington deixi de comprar petroli i productes derivats del cru de Rússia amb l’argument que els ingressos d’aquestes importacions serveixen al Kremlin per finançar la guerra a Ucraïna. A més, aquest dissabte, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, es va reunir de manera virtual amb 280 membres del Congrés dels EUA i els va demanar ajuda perquè es prohibeixi la importació de petroli procedent de Rússia, i molts legisladors van expressar el seu suport. Encara que el veto al petroli rus ha guanyat suport als EUA en l'àmbit domèstic, la Unió Europea (UE) encara no n’ha expressat l’aprovació. També en una entrevista aquest diumenge amb CNN, la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, que es troba a Berlín, va reiterar el seu desig que Europa deixi de dependre de Rússia, diversifiqui les seves fonts d’energia i acceleri la seva inversió en energies renovables. No obstant, va rebutjar fer comentaris sobre qualsevol conversa amb Washington sobre el petroli rus. Dependència energètica La Unió Europea (UE) depèn de Rússia per al subministrament d’energia, ja que importa el 41% del gas natural i el 27% del petroli que consumeix d’aquest país, segons dades del 2019 de l’Eurostat. A diferència de la Unió Europea, els EUA tenen capacitat per produir el seu propi gas i petroli gràcies a la fracturació hidràulica i altres formes d’extracció, tot i que continua important energia d’altres països perquè el seu consum domèstic és molt més gran que la producció interna. Els Estats Units, tanmateix, depenen molt menys de Rússia i només importa el 7,9% de petroli d’aquest país, d’acord amb l’Administració d’Informació Energètica dels Estats Units (EIA, per les seves sigles en anglès).