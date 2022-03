La resistència militar dels ucraïnesos i la unitat i contundència en la resposta occidental a la seva invasió d’Ucraïna han sorprès Vladímir Putin, però el líder rus està lluny de llançar la tovallola. Molt al contrari, «està enfadat i frustrat ara mateix i probablement s’obstinarà i intentar moldre l’exèrcit ucraïnès sense consideració per les víctimes civils», segons ha advertit aquest dimarts el director de la CIA, William Burns, que ha avisat que les pròximes setmanes del conflicte seran «horribles».

Burns, que va ser ambaixador a Moscou entre el 2005 i el 2008, ha comparegut amb altres líders de seguretat nacional davant el Comitè d’Intel·ligència de la Cambra baixa en una sessió que inicialment estava destinada a presentar un informe anual sobre amenaces per als Estats Units, un document acabat abans que comencés l’agressió russa a Ucraïna i en el qual la Xina està en el primer lloc de la llista. I la sessió ha servit per actualitzar l’anàlisi de la intel·ligència de Washington sobre el conflicte i sobre Putin.

Segons els càlculs nord-americans entre 2.000 i 4.000 soldats russos han mort en la invasió, una xifra molt superior a les 600 baixes que reconeixia fa sis dies el Kremlin, però que es prenen amb cautela, ja que en part estan basades en informacions de mitjans i xarxes socials.

La Directora Nacional d’Intel·ligència, Avril Haines, ha explicat també que «Moscou va subestimar la força de la resistència d’Ucraïna i el grau del repte militar», però ha assenyalat que no s’ha de descartar que Putin ordeni intensificar les operacions. «Percep aquesta guerra com una que no es pot permetre perdre», ha dit, tot i que ha afegit també que «el que pot estar disposat a acceptar com una victòria pot canviar amb el temps donats els significatius costos que està patint».

Haines també ha assegurat que no està clar si el líder rus mantindrà el seu «pla maximalista» d’aconseguir tota o la majoria d’Ucraïna i ha afirmat que està creixent l’oposició política interna a Rússia a Putin per la crisi econòmica que estan provocant les sancions.