Anar per llana i tornar esquilat. Això és el que ha succeït aquest dimarts al líder ultradretà italià Matteo Salvini en el seu viatge a Polònia. La seva visita s’ha vist truncada quan l’alcalde de la localitat fronterera de Przemysl, per on fugen milers de refugiats ucraïnesos, ha mostrat davant el líder de la Lliga la samarreta amb la imatge del president de Rússia, Vladímir Putin, amb la qual el polític no dubtava a posar abans de la invasió d’Ucraïna.

L’incident ha tingut lloc a la localitat de Przemysl, l’alcalde de la qual, Wojciech Bakun, ha volgut mostrar personalment el seu malestar amb Salvini en presència tant de l’exministre de l’Interior d’Itàlia com dels mitjans de comunicació. «No el rebré, vingui amb mi a la frontera per condemnar Putin», li ha etzibat. «Cap respecte per a tu». Agitant una samarreta amb la imatge de Putin amb què el mateix Salvini va posar davant el Kremlin, tal com ell mateix va difondre a les xarxes socials, Bakun ha expressat el seu malestar per la visita. «Som aquí per salvar vides», responia Salvini en anglès, tal com mostren les imatges difoses a Facebook pel regidor Pawel Zastrowski (Per quelli che “ma è vero?”)



Ricevo questo video e pubblico #Bakun, sindaco di Przemysl:



“#Salvini io non al ricevo. Venga con me al confine a condannare #Putin” #UkraineRussianWar pic.twitter.com/it42BQaKPH — Simone Alliva (@SimoneAlliva) 8 de marzo de 2022 Llaços ultres amb el Kremlin El vídeo continua ja amb Salvini abandonant la zona, entre crits i insults de les persones allà presents i que aparentment tampoc estaven d'acord amb la presència a la zona d’un dels polítics europeus que més bones paraules ha dedicat a Putin en aquests últims anys. La relació entre l’extrema dreta italiana de Salvini i Moscou va més enllà de la simpatia. El 2019, es va destapar que La Liga podria haver rebut fins a tres milions d’euros procedents de Rússia per finançar il·legalment una campanya electoral en la qual el partit ultra va ser el més votat amb més de nou milions de vots. L’incident demostra una altra bretxa entre les extremes dretes europees per la seva relació amb el Kremlin. Bakun, alcalde de Przemysl, és membre del partit ultradretà polonès Kukiz’15, una formació populista i conservadora que recolza l’actual govern a Varsòvia.