Fa poc més d’una setmana que es va iniciar l’emergència humanitària a Ucraïna i des d’aleshores, segons l’Alt Comissionat de l’ONU per als Refugiats (ACNUR), més d’un milió i mig de persones han fugit del país. D’aquestes, més del 40% són nens i nenes. Per normal general, els nens i nenes solen constituir el 39% de la població refugiada, i en aquest cas, com que els homes es queden a Ucraïna, és probable que la proporció sigui molt més gran.

Les projeccions de l’ONU són que més de 10 milions de persones poden fugir de les seves llars a Ucraïna com a conseqüència de la guerra, de les quals 4 milions buscarien refugi a països veïns, com Polònia, Hongria, Romania, Eslovàquia, Lituània o Moldàvia, entre d’altres. Aquestes dades podrien convertir aquesta emergència en la crisi més greu de persones refugiades d’Europa al segle XXI.

A Ucraïna hi viuen més de 7,5 milions de nens i nenes que es troben en una situació de greu risc. Amb aquesta crisi humanitària, cada vegada són més les persones que s’ofereixen a ajudar aquestes famílies, nens i nenes. Davant la massiva informació sobre les tragèdies que viuen les persones refugiades molts ciutadans i ciutadanes estan mostrant el seu sentiment de solidaritat amb el desig d’acollir una nena o nen refugiat a casa seva.

No obstant, el procés d’acollida no és senzill. Hi ha molts factors a tenir en compte, principalment legislatius i administratius, que depenen i són gestionats per cada comunitat autònoma. La millor via per iniciar un procés d’acollida és contactar amb la Conselleria dels Serveis Socials de cada comunitat on es desitja portar a terme el procés d’acolliment. Cada comunitat disposa d’un pla d’acollida de caràcter genèric. En cada cas s’ha d’estudiar, de forma individualitzada, la fràgil situació del nen o nena que serà acollit i les capacitats que té cada família abans de procedir a qualsevol tipus d’acollida. També s’ha de tenir en compte que, si aquest nen o nena encara continua tenint família, el seu principal desig serà ser al seu costat, per la qual cosa ens haurem de centrar a continuar mantenint aquest vincle.

Com ajudar els nens i nenes d’Ucraïna?

Milions de persones deixaran la seva llar a Ucraïna per sortir de la violència, el conflicte i la guerra. Els nostres equips de Save the Children estan operant en diferents països que tenen frontera amb el país entregant ajuda humanitària essencial als nens i nenes i les seves famílies. Això inclou brindar recolzament psicosocial; distribuir kits d’hivern i d’higiene; entregar aliments, roba d’abric i aigua, i establir espais on els nens i nenes tinguin un lloc segur per jugar, aprendre i suportar el dolor i la pèrdua. En aquesta emergència també estem tenint un impacte directe en la salut mental dels nens i nenes, a més de fer transferències de diners en efectiu a les famílies perquè puguin satisfer necessitats bàsiques que considerin, com aliments, aigua, roba i medicaments.

A Save the Children rebem l’interès creixent de persones compromeses que volen donar en espècie. No obstant, creiem que aquest tipus d’ajuda no és la més eficaç en contextos com l’actual ja que, a l’estar en una situació d’emergència, l’escenari canvia ràpidament i no sempre els béns recollits poden respondre a les necessitats al terreny. A més, la logística, manipulació i enviament de materials té un cost i una gestió que s’ha de tenir en compte, com per exemple tràmits administratius, rastreig i caducitat d’alguns béns, embalatge, etc.

Les donacions que ens fan arribar milers de persones des de qualsevol punt del món a través de la nostra web ens ajuden a protegir la infància d’aquests nens i nenes, que ja han patit massa. El recolzament de tothom és fonamental perquè puguem portar de manera urgent els subministraments i l’atenció que necessiten.