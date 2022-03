El president de Rússia, Vladímir Putin, ha signat un decret de prohibició de les exportacions de productes i matèries primeres com a resposta a les restriccions al seu petroli acordades pels Estats Units i pel Regne Unit, segons informa l'agència de notícies russa Interfax.

La Unió Europea també ha anunciat que disminuirà en dos terços la seva dependència del gas natural rus. Segons la informació publicada, Rússia determinarà en dos dies quins són els països afectats per la mesura.

Aquest anunci arriba el mateix dia en què Rússia ha proposat establir nous corredors humanitaris des de diverses ciutats d'Ucraïna per a aquest dimecres a partir de dos quarts de deu del matí, i estableix que s'haurien d'acordar amb Ucraïna abans de les tres de la matinada, en ambdós casos hora de Moscou, segons recull l'agència de notícies russa Interfax. En cas d'establir-se, seria el segon dia que se n'habiliten des que va començar la invasió de l'exèrcit del Kremlin al país liderat per Volodímir Zelenski. Avui els corredors establerts des de les ciutats del nord semblen haver funcionat, però, en canvi, les autoritats ucraïneses han denunciat que en alguns dels establerts al sud hi ha continuat havent foc d'artilleria.