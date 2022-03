Rússia ha proposat establir nous corredors humanitaris des de diverses ciutats d'Ucraïna per a aquest dimecres a partir de dos quarts de deu del matí, i estableix que s'haurien d'acordar amb Ucraïna abans de les tres de la matinada, en ambdós casos hora de Moscou, segons recull l'agència de notícies russa Interfax. D'establir-se, seria el segon dia que se n'habiliten des que va començar la invasió de l'exèrcit del Kremlin al país liderat per Volodímir Zelenski. Avui els corredors establerts des de les ciutats del nord semblen haver funcionat, però en canvi les autoritats ucraïneses han denunciat que en alguns dels establerts al sud hi ha continuat havent foc d'artilleria.

Rússia afirma a la mateixa informació recollida per Interfax que anunciarà dimecres un "règim de silenci" per garantir el funcionament dels corredors humanitaris des de Kíiv, Txerníguiv, Sumi, Khàrkiv i Mariúpol "fins a Rússia", així com a altres ciutats d'Ucraïna (des de la ciutat de Sumi fins a Poltava, de Khàrkiv a Lviv, Újgorod, Ivano-Frankivsk, de Mariúpol - a Zaporíjjia, de Txerníguiv - en direcció sud d'acord amb la part ucraïnesa). Alhora insisteix que els evacuats de la ciutat de Kíiv i els assentaments adjacents s'adrecin a Rússia a través de Bielorússia, una demanda que Ucraïna ha rebutjat en totes les ocasions en què s'ha plantejat.