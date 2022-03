Com si volgués anticipar-se a la decisió de Joe Biden de vetar les importacions de petroli rus, Nicolás Maduro va fer pública amb poques hores d’antelació la voluntat de Veneçuela de vendre cru als Estats Units, un país amb el qual va trencar relacions diplomàtiques a finals de gener del 2019. «Estem preparats per augmentar en un, dos, tres milions de barrils (diaris) si fes falta per a l’estabilitat del món», li va comunicar Maduro a l’alt cap polític i militar. El desembre del 2020, el Ministeri de Petroli veneçolà havia anunciat que la producció de cru va sobrepassar el milió de barrils diaris, una cosa que no passava des del 2018.

Les paraules de Maduro són la primera conseqüència visible de les converses que va mantenir personalment a Caracas amb una delegació nord-americana dissabte. La trobada, va dir el mandatari, va ser «respectuosa» i «cordial». Al seu torn, el cap d’Estat va deixar un detall que ha sorprès els analistes. «Hi havia les banderes dels Estats Units i Veneçuela, les banderes unides es veien boniques», va afegir el líder bolivarià. La Casa Blanca no només va confirmar el viatge sinó la pretensió de continuar amb el diàleg sobre «seguretat energètica» que ha situat Veneçuela en el tauler de la crisi mundial oberta amb la invasió a Ucraïna. El viatge de la comitiva dels EUA, va assenyalar ‘The New York Times’, ha buscat debilitar les relacions entre Caracas i Moscou. La reunió va tenir una clara olor de cru. Maduro va recordar que «sempre serà al capdavant de les iniciatives per estabilitzar el mercat petroler, el mercat gasífer i el mercat energètic». Els vincles amb Washington es van trencar després que l’Administració de Donald Trump reconegués el diputat Juan Guaidó com a «president encarregat» de Veneçuela. Després, Trump va redoblar la pressió amb dures sancions econòmiques, entre les quals la confiscació de Citgo, la filial de Petróleos de Veneçuela als EUA. El nou escenari sorgit arran de la incursió militar russa ha obert a Washington una via de comunicació amb les autoritats executives veneçolanes. Maduro ha reclamat que cessin les mesures que van provocar en part la ruïna de l’economia veneçolana, segons van assenyalar mitjans de premsa de Caracas. #Noticia 📰 | Venezuela reitera su disposición al diálogo con EEUU ➡️ https://t.co/WsSARAke5G pic.twitter.com/TeY6sP2XZK — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) 8 de marzo de 2022 Les relacions amb Putin Una setmana enrere, el to de Maduro era diferent. Fins al punt que va arribar a aixecar el telèfon per comunicar-se amb el seu col·lega rus, Vladímir Putin, i transmetre-li «la condemna de Veneçuela a les accions desestabilitzadores de l’OTAN». Amb aquesta trucada va reafirmar la seva condició de principal aliat de Moscou a l’Amèrica Llatina. Però els últims esdeveniments, entre els quals el viatge de la delegació nord-americana a Caracas, semblen haver introduït un matís polític que ha obligat Maduro a moderar la seva altisonància. Li va tocar a la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, expressar aquest subtil gir. El Govern madurista, va dir, «suma la seva veu a la pau, al diàleg, i al fet que les resolucions siguin a través de mecanismes pacífics». «Mai ens veuran en les files de la guerra en si mateixa, o per la guerra. Sempre ens veuran pels drets de l’ésser humà, pels drets del medi ambient i el planeta», va afegir Rodríguez. Maduro, mentrestant, va expressar la seva voluntat de reprendre el diàleg a Mèxic amb l’oposició interna amb l’objectiu de resoldre la crisi que afligeix el país des de fa gairebé una dècada. «Davant el conflicte a Ucraïna estem prenent mesures per controlar la inflació en cas que es prolongui aquest conflicte. No som un poble de covards, som guerrers i anem endavant», va dir Maduro.