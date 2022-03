Creix la preocupació entre la comunitat internacional pel potencial risc per a la seguretat nuclear a Txernòbil, després que la central hagi quedat desconnectada de la xarxa elèctrica després de les accions militars de les tropes russes. Aquesta situació podria provocar que la central alliberi substàncies radioactives, ja que no pot refredar el combustible nuclear gastat, segons l’empresa nuclear estatal ucraïnesa Energoatom.

La companyia ha apuntat que els combats entre les tropes han fet impossible la reparació immediata de la línia elèctrica d’alt voltatge de la planta. En aquest context, Energoatom ha assenyalat que hi havia uns 20.000 elements de combustible gastat a Txernòbil que no podien mantenir-se freds enmig d’un tall d’energia.

Si aquests elements s’escalfen, es podria provocar l’alliberament de substàncies radioactives al medi ambient. «El núvol radioactiu podria ser transportat pel vent a altres regions d’Ucraïna, Bielorússia, Rússia i Europa», ha assenyalat l’empresa nuclear en un comunicat, que ha afegit que sense energia, els sistemes de ventilació de la central tampoc funcionarien, per la qual cosa el personal s’exposaria a perilloses dosis de radiació.

Generadors de reserva

En aquest context, el ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmitró Kuleba, ha demanat un alto el foc per reparar la línia elèctrica a Txernòbil i ha alertat que els generadors dièsel de reserva en la planta només tenen 48 hores de capacitat. Després d’aquell temps, «els sistemes de refrigeració de la instal·lació d’emmagatzematge de combustible nuclear gastat s’aturaran, per la qual cosa les fugues de radiació seran imminents», ha advertit.

Per la seva banda, l’operador ucraïnès Ukrenergo també ha confirmat que l’alimentació elèctrica de la central de Txernòbil i dels seus equips de seguretat està «totalment» tallada per les accions de l’Exèrcit rus, que va prendre el control de la planta nuclear el mateix dia que va iniciar la invasió d’Ucraïna, el 24 de febrer passat. «El lloc ja no té subministrament elèctric. No hi ha possibilitat de restablir les línies», ja que l’ofensiva segueix en curs, ha explicat l’operador ucraïnès.

Hores abans d’aquest anunci, l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA), amb seu a Viena i que pertany a l’ONU, va assenyalar que «la transmissió remota de dades dels sistemes de monitoratge de salvaguarda» instal·lats a Txernòbil s’havia aturat. L’entitat utilitza el terme «salvaguarda» per referir-se a les mesures tècniques que aplica al material i activitats nuclears per impedir el desenvolupament d’armes nuclears.

«Risc per a la seguretat nuclear»

Més de 200 tècnics i guàrdies estan bloquejats al lloc i fa 13 dies que treballen seguit sota vigilància russa. En aquesta situació, l’AIEA va demanar a Rússia permetre la rotació del personal perquè el descans i els horaris regulars de treball són crucials per a la seguretat del lloc.

«Estic molt preocupat per la situació difícil i estressant del personal a la planta nuclear de Txernòbil i el potencial risc per a la seguretat nuclear», va admetre Rafael Grossi, el director general de l’organisme nuclear de l’ONU. Així, va reiterar la seva oferta de viatjar al lloc per assegurar «el compromís amb la seguretat» de les plantes nuclears per a totes les parts involucrades.

La planta de Txernòbil –situada a 93 quilòmetres de Kíev– va ser escenari de l’accident nuclear més greu de la història el 26 d’abril del 1986, després de l’explosió del reactor 4 de la instal·lació. La central se situa en una zona d’exclusió, inclou reactors fora de servei i instal·lacions de residus radioactius.