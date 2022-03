Tres membres d'una mateixa família són els protagonistes de la icònica imatge de tres cossos tapats amb llençols ensangonats al costat de les seves maletes. Les víctimes eren Tatiana Perebeinos, de 43 anys, i els seus dos fills, Miketa, de 18, i Alisa, de 9. Els faltava un escàs mig quilòmetre per escapar de l’assetjada localitat d’Irpín quan un morter rus hi va impactar de ple i va causar la mort en l’acte dels dos joves i va ferir fatalment la seva mare. Els dos gossos yorkshire que portaven van perdre la vida.

La família estava esperant a sortir de la ciutat perquè estaven cuidant l’àvia malalta. En quedar-se sense aigua, electricitat i calefacció van decidir marxar.

Més macabre resulta el periple d’aquesta família en conèixer que, naturals de Donetsk, a la regió ucraïnesa prorussa del Donbass, ja havien fugit d’aquesta zona de conflicte per instal·lar-se als voltants de Kíiv, la capital, amb la intenció de buscar un lloc estable on veure créixer els seus fills.

El marit i pare, Serguei, va lamentar a través de Facebook no haver pogut protegir la seva família.

Cap de comptabilitat

Perebeinos era cap de comptabilitat a SE Ranking, una empresa de tecnologia de la informació, i va fer broma amb els seus col·legues sobre el seu futur en un viatge de treball a les muntanyes de Geòrgia tot just tres dies abans que la guerra s’apoderés d’Ucraïna, segons informa la web californiana ‘SpamChronicles’. Bevent vi i xerrant amb els seus col·legues, relata la publicació, la dona va estar fins a altes hores de la nit en una vetllada amb els membres de la jove ‘start-up’ compartint els seus ambiciosos i transcendentals plans de futur.

«Sempre podies acudir a ella amb les preguntes més estúpides sobre impostos, pagaments internacionals o qualsevol altra cosa», va dir un dels amics, que va afegir: «Sempre responia amb paciència, posant totes les opcions sobre la taula».

A l’homenatge realitzat en l’empresa en memòria de la víctima van ser moltes les al·lusions contra els ocupants russos, acusats d’haver-hi comès un «crim contra la humanitat». «El nostre cor està trencat. «No hi ha paraules per descriure la nostra pena o alleujar el nostre dolor. Però és molt important per a nosaltres que la Tatiana i els seus fills Alice i Nikita no es converteixin en estadístiques», va dir un dels seus companys.

«Ens sentim completament impotents, però intentem almenys amb algunes petites coses ajudar-lo a sobreviure els horrors d’aquests dies», va dir un representant de l’empresa amb referència a Serguei, pare i marit dels morts, per afegir: «Només tres dies abans de la guerra, érem a Geòrgia, fent plans per al futur, i ara estem escrivint un obituari per a la nostra Tatiana i els seus fills».