Les autoritats d’Ucraïna han confirmat aquest dimecres un acord amb Rússia per a un alto el foc entre les 9.00 i les 19.00 hores (hora local) per evacuar civils a través de sis corredors humanitaris des de la capital, Kíev, i altres localitats del país europeu. La vice primera ministra ucraïnesa, Irina Veresxuk, ha assenyalat que Kíev «ha rebut un missatge de Rússia sobre l’aprovació de les rutes proposades» per part de les autoritats ucraïneses, abans de revelar que el Govern s’ha posat en contacte amb el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) per portar a terme les evacuacions. Així, ha detallat que un dels corredors humanitaris anirà des de les localitats de Butxa, Hostómel, Irpín i Vorzel, al districte de Kíev, cap a la capital a través de Bilohorodka i Stoianka.

El segon connectarà Enerhodar pròxima a la central nuclear més gran d’Europa– amb Zaporíjia, mentre que el tercer connectarà Sumi amb Poltava. D’altra banda, els altres tres corredors humanitaris aniran de Mariúpol a Zaporíjia, de Volnovakha a Pokrovsk i de Raisins a Lozova, tal com ha recollit el portal ucraïnès de notícies Ukrinform. Aquestes dues últimes localitats són a la regió de Khàrkiv, una de les més afectades per l’ofensiva militar russa. «Faig una crida a Rússia: han realitzat un compromís públic formal amb un alto el foc entre les 9.00 i les 19.00 hores. Hem tingut una experiència negativa quan els compromisos no han funcionat», ha indicat Veresxuk. Hores abans, les autoritats russes havien anunciat l’obertura de corredors humanitaris a la capital i altres ciutats del país, enmig de les denúncies d’Ucraïna sobre la falta de voluntat de Moscou per permetre evacuacions en aquestes localitats enmig de la guerra. Segons les informacions recollides per l’agència russa de notícies TASS, els corredors humanitaris han obert a les 9.00 hores a Kíev, Txerníhiv, Khàrkiv, Mariúpol i Sumi, després que les autoritats ucraïneses confirmessin evacuacions efectives en aquesta última ciutat. Rússia va ser fortament criticada per plantejar corredors humanitaris que desembocaven en territori rus. El corredor de Sumi, pel qual van transitar amb èxit unes 5.000 persones que van aconseguir fugir dimarts, ha obert dimecres per segon dia consecutiu. L’alcalde de la localitat, Oleksandr Lisenko, ha informat que els ciutadans estan abandonant la ciutat fins i tot amb els seus propis vehicles.