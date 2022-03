El Banc Central Europeu (BCE) ha elevat en gairebé dos punts la taxa d'inflació prevista a l'eurozona l'any 2022 arran de l'encariment de l'energia provocat per la guerra d'Ucraïna. Les últimes previsions de l'organisme monetari apunten que la inflació se situarà en el 5,1% aquest any, per sobre la taxa del 3,2% que apuntava el desembre passat. De cara al 2023, el BCE estima una pujada de preus del 2,1%, tres dècimes més respecte a les darreres previsions, mentre que pel 2024 la situa en l'1,9%. Segons la presidenta de l'òrgan, Christine Lagarde, la pujada del preu de l'energia es mantindrà "durant més temps del que es preveia". Per altra banda, el BCE ha rebaixat en cinc dècimes la previsió de creixement a l'eurozona el 2022, fins al 5,1%.

En la roda de premsa posterior a la reunió del consell de govern del BCE, Lagarde també ha detallat que l'organisme ha rebaixat la previsió de creixement a l'eurozona per al 2023, del 2,9% original al 2,8% actual. Pel que fa al 2024, l'estimació es manté estable, amb una taxa de creixement prevista de l'1,6%. Quant a la inflació subjacent –la que no té en compte els productes energètics i els aliments no elaborats-, el BCE apunta que aquesta registrarà un creixement interanual del 2,6% el 2022, de l'1,8% el 2023 i de l'1,9% el 2024. Segons Lagarde, la inflació s'estabilitzarà al voltant del valor objectiu del 2% "en el mitjà termini", tot i que alerta d'una pujada de preus en els pròxims mesos derivada de la incertesa que provoca la guerra d'Ucraïna. En aquest sentit, el BCE ha informat que condicionarà el manteniment del programa de compra de deute a l'acceleració de la inflació.