Comença la reunió entre els ministres d'Exteriors d'Ucraïna i Rússia, Dmytro Kuleba i Sergei Lavrov. La trobada, amb mediació turca, és la primera d'alt nivell entre els dos governs d'ençà que va començar la invasió, el 24 de febrer passat. Se celebra a la ciutat d'Antalya. A més dels dos ministres, hi assisteix el seu homòleg turc, Mevlüt Çavusoglu.

La reunió arriba hores després de l'atac a l'hospital infantil de Mariúpol per part de l'exèrcit rus, que ha provocat la condemna internacional. Ucraïna s'asseu a la taula per reclamar l'alto el foc, la retirada de l'exèrcit rus i que es permeti l'evacuació de civils. Rússia es manté enrocada amb l'exigència que Ucraïna no entri a l'OTAN i reconegui la independència del Donetsk i Lugansk.

Tres nous corredors humanitaris a Sumy

Les autoritats d'Ucraïna tenen previst obrir aquest dijous tres corredors humanitaris des de la regió de Sumy en el nord-est cap a la ciutat ucraïnesa de Poltava. "Els llocs de trobada s'anunciaran al matí. L'inici del moviment de les columnes està programat per a les 9.00 hores (hora local)", ha informat en el seu compte de Telegram el cap de l'Administració regional de Sumy, Dimitro Zhivitski.

Rússia anuncia que deixarà de participar en el Consell d'Europa

El Govern de Rússia ha denunciat que els països de la Unió Europea (UE) i l'OTAN treballen per a soscavar l'organisme i l'espai comú en el continent. El Ministeri d'Exteriors rus ha assenyalat que la UE i l'OTAN mantenen una postura no "amistosa" i ha recalcat que mantenen "una línia de destrucció del Consell d'Europa de l'espai comú en l'àmbit humanitari i legal a Europa".

Així, ha apuntat que Moscou "no participarà" en els esforços per a "transformar" el Consell d'Europa "en una altra plataforma per a enaltir la superioritat i el narcisisme occidental".

La central nuclear de Zaporíjia deixa de transmetre dades

Els sistemes de l'Agència Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) que estaven monitorant material nuclear en la planta d'energia nuclear de Zaporíjia han deixat de transmetre dades, segons informa l'agència i recull Reuters. Aquest dimarts, es va informar de la mateixa interrupció de dades en la planta d'energia de Txernòbil a través d'una informació urgent d'Ucraïna a l'OIEA, l'organisme de control nuclear de l'ONU, sobre la rotació dels 210 tècnics i guàrdies que treballen en la planta.

El cap de l'OIEA, Rafael Grossi, va dir que estava preocupat per la interrupció sobtada de tals fluxos de dades a la seu de l'OIEA a Viena des de sengles centrals, on "hi ha grans quantitats de material nuclear en forma de combustible nuclear gastat o nou i altres tipus de material nuclear. ”, va dir l'OIEA en un comunicat.