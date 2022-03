Ha sigut la primera vegada que dos alts representants dels governs d’Ucraïna i Rússia es trobaven cara a cara després de l’inici de la invasió russa a Ucraïna. Dmitró Kuleba i Serguei Lavrov, ministres d’Exteriors ucraïnès i rus, tenien la missió de desencallar unes negociacions –transcorregudes a Bielorússia– que de moment no han conduït a res. Al sud de Turquia, no obstant, s’han encallat amb la realitat.

Les converses a Antalya, sota la mediació turca, han fracassat. «Hem fet el màxim per trobar una solució diplomàtica a la crisi humanitària que sacseja els ucraïnesos. Hem vingut aquí per aconseguir un corredor humanitari per a la ciutat assetjada de Mariúpol i un alto el foc real. Per desgràcia, el ministre Lavrov només ha vingut a escoltar; sense cap agenda», ha dit en roda de premsa Kuleba, després de la reunió, que ha durat una hora i 30 minuts.

Alhora, Lavrov estava fent la seva roda de premsa paral·lela, tan paral·lela com la realitat que oferia el ministre d’Exteriors rus, completament oposada a la del seu homòleg ucraïnès. «La nostra operació militar va segons el planejat, i Occident el que fa és crear un perill a la regió que seguirà allà durant anys. Els que estan donanto armes a Ucraïna i els seus mercenaris han d’entendre el perill que estan creant», ha dit Lavrov, que ha assegurat que l’únic format negociador viable no és entre ministres d’Exteriors, sinó el que hi ha a Bielorússia. Minsk, des d’on s’ha llançat l’ofensiva russa contra Kíev, és l’aliada russa més gran en aquest conflicte.

Fallades i responsables

Kuleba ha culpat directament Rússia del fracàs del diàleg. «Hem pressionat per aconseguir un alto el foc, però no hem aconseguit res. Estem disposats a trobar-nos una altra vegada aquests dies, fins i tot el cap de setmana. Però només si l'altra part es planteja aquesta reunió d'una forma seriosa i constructiva», ha dit el ministre ucraïnès, que s'ha queixat amargament de Lavrov davant la premsa.

«Li he fet una proposta simple –ha afirmat Kuleba–. Li he dit: “Aquí tots tenim telèfons intel·ligents amb els contactes dels nostres col·legues al Govern”. Jo, ara mateix, puc trucar a qui vulgui, al nostre comandant en cap, i em prometran un alto el foc i un corredor humanitari ara mateix. Vostè també té els contactes guardats, m’imagino. ¿Pot fer el mateix?” Per desgràcia, Lavrov no m’ha contestat».

El ministre rus, des de la seva sala paral·lela, ha respost veladament a aquesta acusació. «Confirmo i confirmem cada dia que la nostra proposta d’obrir diversos corredors humanitaris és vàlida», ha dit Lavrov amb referència a uns corredors humanitaris que són bombardejats constantment o que es dirigeixen cap a territori rus i bielorús.