Rússia ha anunciat que cada dia a les 10 del matí, hora de Moscou, obrirà corredors humanitaris a Ucraïna unilateralment, segons recull l'agència de notícies russa Interfax. "Garantim la seguretat total als territoris controlats per les Forces Armades russes", ha dit el cap del Centre de Control de Defensa Nacional de la Federació Russa, Mikhail Mizintsev, segons Interfax.

També ha demanat a la Creu Roja i a l'ONU que demanin a les autoritats ucraïneses que n'informin la població. Alhora ha rebutjat les acusacions ucraïneses de no respectar l'alto el foc als corredors humanitaris, i ha afirmat que aquests períodes són aprofitats per les forces del país envaït per "millorar les seves posicions".