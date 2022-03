Una nova resposta de Rússia davant les sancions que li ha imposat la UE i els EUA per aturar el conflicte a Ucraïna. El govern de Vladímir Putin ha anunciat aquest dijous que prohibirà l'exportació de més de 200 productes. Segons un comunicat emès des de la Duma, la llista de béns dels quals Putin en vol vetar la sortida inclou material tecnològic i de telecomunicacions, equips mèdics, vehicles, maquinària agrícola i equips elèctric, entre d'altres. El decret de prohibició, signat pel president rus, serà vigent fins a finals d'any. El document final es publicarà en les pròximes hores. "Aquesta mesura és necessària per garantir l'estabilitat del mercat rus", han afirmat des del govern rus. El mateix comunicat també anuncia que es prohibirà l'enviament de "determinats tipus de fusta" a "estats que han comès accions hostils".

Des de la Duma han detallat que l'exportació d'aquests béns estarà restringida temporalment a tots els països estrangers, amb l'excepció dels estats membres de la Unió Econòmica Eurasiàtica (EAEU), Abcàsia i Ossètia del Sud. En relació amb aquests últims, s'aplicarà un procediment d'autorització.

L'anunci s'ha fet hores després del final de la reunió entre Ucraïna i Rússia a Turquia per intentar acostar posicions sobre el conflicte. La conversa ha acabat sense cap acord substancial que permeti assolir un alto el foc o nous corredors humanitaris. La trobada, celebrada a la ciutat d'Antalya i amb mediació turca, és la primera d'alt nivell entre els dos governs d'ençà que va començar la invasió, el 24 de febrer passat.

A la sortida de la trobada, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmytro Kuleba, ha dit que ha fet "tot el possible" per intentar trobar "una solució diplomàtica a la tragèdia humanitària" que viu el país arran de la invasió. En una compareixença paral·lela, el rus Sergei Lavrov ha afirmat que en la reunió "ningú havia d'acordar un alto el foc" i que les demandes de Rússia són "ben conegudes" pels ucraïnesos. Lavrov ha acusat Ucraïna d'actuar per "l'aparença exterior" i ha dit que la premsa "manipula" sobre l'atac a una maternitat a Mariúpol.

La xifra de refugiats no s'atura

Aquesta situació es dona el mateix dia en què l'Organització Internacional per a les Migracions ha confirmat que ja hi ha més de 2,3 milions de persones desplaçades per la guerra a Ucraïna. Segons l'organització, dins aquesta xifra també s'inclouen 112.000 nacionals de tercers països que han fugit del país des de l'inici de la invasió russa. L'OIM ha demanat que se'ls doni suport i protecció humanitària "urgent". Les últimes dades recollides per l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) coincideixen amb la xifra de 2,3 milions de desplaçats anunciada aquest dijous per l'OIM.