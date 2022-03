El president dels Estats Units (EUA), Joe Biden, ha anunciat aquest divendres que prohibeix la importació d'un conjunt de productes russos, com els cereals, i ha restringit les relacions comercials amb Moscou, en un nou paquet de sancions en resposta a la invasió d'Ucraïna.

En concret, Biden ha revocat l'estatus de "nació més afavorida" en el pla comercial, que negarà a Rússia els beneficis de pertànyer a l'Organització Mundial del Comerç. Entre els productes que la Casa Blanca ha prohibit exportar als EUA, també hi ha els diamants, el vodka o el caviar.

D'altra banda, i en un comunicat publicat alhora per la Casa Blanca, els EUA anuncien que els països del G-7 també tenen previst acordar que Rússia ja no podrà obtenir finançament d'institucions multilaterals, com el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial. Els EUA han imposat una sèrie de sancions en resposta a la invasió russa d'Ucraïna. Biden va vetar dimarts la importació de petroli i gas de Rússia.

En converses amb el president d'Ucraïna Volodímir Zelenski, el president nord-americà i el seu homòleg han acordat que els EUA incrementaran el suport a la defensa d'Ucraïna. El líder nord-americà i l'ucraïnès ho han pactat en el marc d'una conversa "substancial", segons l'adjectiu amb què l'ha descrit Zelenski a les xarxes socials.

La UE augmenta la despesa en defensa

Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea han acordat augmentar "significativament" la despesa defensa, amb "una part significativa d'inversió". En la declaració final de la trobada informal a Versalles (França), els líders europeus es comprometen a incrementar la despesa en la matèria, però sense fixar cap xifra. En plena invasió russa d'Ucraïna, subratllen el compromís per invertir "més i millor" en defensa i en "tecnologies innovadores". El text també aposta per "desenvolupar més incentius per estimular les inversions" que siguin "col·laboracions" entre estats amb "projectes conjunts i compres conjuntes de mitjans de defensa".

L'objectiu de l'increment de la despesa en defensa, assenyalen els líders, és que la UE sigui "més forta i capaç en l'àmbit de la seguretat i la defensa". Entre les accions que cal impulsar, segons els líders, hi ha el foment de sinergies entre la recerca civil i de defensa i la innovació, així com invertir en tecnologies "crítiques i emergents" i "innovació en seguretat i defensa".

La declaració també demana a la Comissió Europea que presenti un informe al maig sobre les "bretxes d'inversió en defensa" i les "iniciatives necessàries per reforçar la indústria de defensa europea i la base tecnològica".

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat aquest divendres que l'executiu comunitari proposarà mesures per desvincular els preus del gas i l'electricitat aquest mes. En la roda de premsa posterior a la cimera informal a Versalles (França), Von der Leyen ha dit que posaran sobre la taula "opcions per limitar l'efecte contagi" del preu del gas en el de l'electricitat, en la línia del que apuntava la comunicació presentada per Brussel·les aquesta setmana. L'alemanya ha defensat les propostes de l'executiu comunitari per regular els preus en "circumstàncies excepcionals com les actuals". Von der Leyen també ha anunciat que al maig presentaran propostes per "optimitzar el disseny del mercat elèctric".

Mariúpol segueix sota el setge

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski ha assegurat aquest divendres que la ciutat de Mariúpol continua totalment bloquejada. El president ucraïnès, en un missatge a la televisió del país, ha advertit que les tropes russes segueixen sense respectar l'alto el foc per poder establir un corredor humanitari a la ciutat.

Zelenski ha afirmat que des del govern estan fent "tot el possible" per poder fer arribar assistència humanitària, menjar, aigua i medicines a la ciutat, però que les comunicacions amb Mariúpol estan "bloquejades". "L'exèrcit rus té una ordre clara de retenir Mariúpol com a ostatge, de torturar-lo, de fer un bombardeig constant", ha expressat Zelenski.