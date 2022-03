Les forces russes que assetgen Kíiv s’estan reposicionant al nord-oest de la capital d’Ucraïna, segons imatges via satèl·lit difoses per l’empresa Maxar Technologies. Informes de la intel·ligència britànica, per la seva banda, assenyalen que Moscou podria estar ara planejant un assalt a la ciutat en els pròxims dies.

Relacionades Borrell propone gastar 500 millones más de fondos de la UE para dar armas a Ucrania