Rússia obrirà un cas criminal contra Meta per «cridar a l’assassinat» de russos, una mesura que respon a la decisió del gegant de les xarxes socials de permetre als usuaris de <strong>Facebook </strong>i <strong>Instagram </strong>publicar <strong>contingut d’odi</strong> en contra dels soldats russos o desitjant la mort del seu president, Vladímir Putin.

El Comitè d’Investigació de Rússia ha explicat aquest divendres que ha obert una investigació contra l’empresa nord-americana «a causa de les crides il·legals a l’assassinat de ciutadans russos per part d’empleats de l’empresa nord-americana Meta».

L’agència Reuters va destapar aquest dijous que l’empresa matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp havia modificat les seves polítiques internes de moderació del contingut d’odi per permetre temporalment comentaris violents en contra dels soldats russos i de Putin o del president bielorús, Aleksandr Lukaixenko. La instigació a l’odi contra civils russos o presos de guerra, va confirmar després Meta, continuarà estant prohibida a les seves plataformes. Aquesta permissivitat s’aplicarà a nou països: Rússia, Ucraïna, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Eslovàquia, Hongria i Romania.

¿Bloqueig a Instagram?

Però la pressió del Kremlin contra Meta no cessa aquí. La Fiscalia General de Rússia també ha presentat una moció davant els tribunals per qualificar la companyia de Mark Zuckerberg com una organització extremista. Això suposaria la prohibició total de les seves operacions al país, cosa que es traduiria en un bloqueig d’Instagram i WhatsApp, plataformes encara operatives i més utilitzades pels ciutadans russos.

«Donada l’existència d’elements formals dels delictes definits a la part 2 de l’article 205.2 del Codi Penal rus [propaganda terrorista] i en l’apartat A de la part 2 de l’article 282 del Codi Penal rus [instigació a l’odi i a l’enemistat amb amenaça de violència], els materials han sigut dirigits al Comitè d’Investigació rus per a la possible obertura d’una causa penal», ha explicat la Fiscalia.