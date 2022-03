Almenys 79 nens han mort i un centenar han resultat ferits des que es va iniciar la invasió d'Ucraïna per les tropes russes el passat 24 de febrer, segons un informe publicat aquest dissabte per la Fiscalia de Menors d'Ucraïna en el seu compte de Telegram.

La majoria dels morts inclosos en aquest informe, les dades del qual no poden ser verificats per una font independent, s'han produït en atacs russos contra les principals ciutats del país.

"Durant els 16 dies de guerra a Ucraïna, ja han mort 79 nens i gairebé 100 han resultat ferits. La majoria de les víctimes es trobaven a les regions de Kíiv, Khàrkiv, Donetsk, Sumy, Kherson i Jitómir", assenyala l'informe.

Segons la Fiscalia ucraïnesa, aquesta xifra no és definitiva "a causa de la falta d'oportunitat d'inspeccionar els llocs d'atac, on les forces armades russes estan duent a terme les seves activitats hostils".

Fins al moment, més de 280 institucions educatives han estat destruïdes, 9 d'elles de manera total.

A la regió de Donetsk, a l'est del país, 110 institucions educatives van resultar danyades, a la regió de Sumy, també en l'est, van ser afectades 28, i a Kíev, 17, a més d'una desena de centres mèdics per a menors.

Segons el document, de mitjana 17 institucions educatives són destruïdes diàriament pels atacs russos des que va començar la invasió ordenada pel president d'aquest país, Vladímir Putin.

Uns set milions de nens es veuen privats de l'oportunitat d'estudiar a causa de les hostilitats actives en el territori d'Ucraïna i la destrucció deliberada d'aquestes institucions, denúncia la Fiscalia.