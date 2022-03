El Govern de l’Aaràbia Saudita ha anunciat aquest dissabte l’execució de 81 persones condemnades per pertinença a les organitzacions terroristes Estat Islàmic, Al-Qaida i la insurgència houthi al Iemen, així com per altres crims castigats amb la pena capital al país, com la violació i l’assassinat.

«Els delictes comesos per aquestes persones també inclouen jurar lleialtat a aquestes organitzacions terroristes estrangeres», ha informat el Ministeri de l’Interior del país àrab. El país àrab considera els houthis com una «organització terrorista» i ha executat els seus membres «per atacs a ciutadans àrabs i viatjar a zones regionals de conflicte per unir-se a organitzacions terroristes». Els condemnats ho són per «atacar el personal del Govern i llocs econòmics vitals, matar agents de l’ordre i mutilar els seus cossos, i col·locar mines terrestres contra vehicles policials». Les sentències inclouen delictes de segrest, tortura, violació, contraban d’armes i atemptats amb bomba» contra el regne àrab, segons el comunicat que ha recollit l’agència oficial de notícies saudita SPA. El Ministeri de l’Interior ha garantit que a tots els acusats se’ls ha proporcionat el dret a un advocat així com «tots els seus drets sota la llei saudita durant el procés judicial». El regne continuarà adoptant una postura estricta i infrangible contra el terrorisme i les ideologies extremistes que amenacen l’estabilitat del món sencer», acaba dient el comunicat. Denúncia internacional Organitzacions humanitàries com Amnistia Internacional han denunciat la política d’execucions a l’Aràbia Saudita, on les autoritats van incrementar l’any passat el nombre d’ajusticiaments un cop es va acabar la presidència del país al capdavant del G-20, amb un total de 40 entre el gener i el juliol d’aquest any, més que el total registrat el 2020, segons Amnistia. En canvi, l’Organització Europea-Saudita per als Drets Humans va xifrar el total d’execucions en tot l’any passat en 67, un 148% més que l’any anterior.