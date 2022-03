Les tropes russes continuen el seu <strong>avanç per Ucraïna</strong>, des que va començar la invasió del país veí el 24 de febrer. Fins ara, hi ha presència de l’Exèrcit rus en una mica més d’una sisena part del territori ucraïnès, però ¿quant ocuparia a Espanya la zona ocupada pels militars russos a Ucraïna?

Ucraïna és el segon país més gran d’Europa –només per darrere de Rússia–, amb una superfície de prop de 604.000 quilòmetres quadrats. D’aquesta forma, té prop de 100.000 km2 més que Espanya, que és el quart Estat europeu amb més territori, amb aproximadament 506.000 km2.

En concret, segons l’Institute for the Study of War, des del 24 de febrer fins al 10 de març, la presència de l’<strong>Exèrcit rus a Ucraïna</strong> ha arribat als 110.000 km2, sense comptar les regions de Crimea –amb 26.000 km2 i que des del 2014 està annexionada unilateralment a Rússia– i el Donbass –amb 8.500 km2 i que ja estava ocupat per separatistes prorussos–.

D’aquesta forma, aquests 110.000 km2 de zona ocupada per Rússia a Ucraïna fins al 10 de març equivaldrien a una cinquena part del territori espanyol. En concret, seria aproximadament la suma de Catalunya (32.107 km2), el País Valencià (23.255 km2), Aragó (47.719 km2) i Navarra (10.391 km2).