L'antiga central nuclear de Txernòbil s'ha quedat de nou aquest dilluns sense subministrament elèctric, segons l'empresa del sector energètic ucraïnès Ukrenergo, que ha atribuït aquest tall a nous atacs perpetrats en els voltants per les forces russes, que ja dominen la zona. Els especialistes havien aconseguit restablir l'electricitat per a la central i la localitat de Slavutich, però els cables "han estat de nou danyats pels ocupants", segons un comunicat d'Ukrenergo, que ha reiterat la importància que les antigues instal·lacions nuclears continuïn rebent subministrament, informa el portal Ukrinform.

La zona d'exclusió de Txernòbil, escenari en 1986 del pitjor desastre atòmic de la història, va ser capturada per les tropes russes el mateix 24 de febrer, hores després que el president de Rússia, Vladímir Putin, anunciés formalment l'inici de la invasió d'Ucraïna.

L'enclavament ha estat proposat pel director de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), Rafael Grossi, com a escenari d'una hipotètica trobada amb autoritats russes i ucraïneses per a parlar de la situació de les centrals nuclears. Les tropes de Rússia també controlen la central de Zaporíjia, la més gran d'Europa. L'OIEA ha expressat la seva preocupació pels efectes que aquests combats puguin tenir per a les centrals, però ara com ara no han detectat nivells anormals de radiació en cap de les instal·lacions.