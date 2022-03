El primer ministre d'Ucraïna, Denys Shmyhal, ha intervingut avui a l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa on ha advertit que la invasió d'Ucraïna per part del govern de Vladímir Putin és una "guerra d'abast del segle XXI" que pot en una tercera guerra mundial. Shmyhal ha assegurat que Ucraïna està "incendiada" i que en moltes regions del país no hi ha accés a l'electricitat o a l'aigua. "Hem d'unir esforços i posar fi a l'agressió abans que s'incendiï tot Europa", ha advertit. El primer ministre ucraïnès ha demanat mesures "més severes" i que s'estableixi una zona d'exclusió aèria a Ucraïna.

Shmyhal també ha fet una petició per tal que el CoE expulsi de manera formal a Rússia, tot i que Moscou ja va anunciar la setmana passada que abandonava la seva representació en aquesta institució. "Rússia ha suspès la seva participació en el Consell d'Europa, el que demostra que no vol escoltar els milers de queixes per les seves accions", ha afirmat el primer ministre ucraïnès. El membre del govern de Volodímir Zelenski també ha agraït el suport de Polònia, Eslovàquia, Hongria, Romania, Moldàvia, Lituània i de la resta de països europeus en la rebuda i acolliment dels refugiats ucraïnesos que han fugit de la guerra. El president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Tiny Kox, ha agraït que el ministre ucraïnès hagi dedicat part del seu temps a explicar la situació actual a Ucraïna i ha assegurat que el CoE "està amb Ucraïna". Així mateix, ha anunciat que el Consell farà pública demà la seva opinió sobre la possibilitat d'expulsar de forma oficial a Rússia del CoE mitjançant l'aplicació de l'Article 8 de l'Estatut del CoE. Si finalment el Consell tira endavant aquesta mesura seria la primera vegada en la història de la institució que s'expulsa un estat mitjançant l'aplicació del seu estatut.