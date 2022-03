Els ambaixadors dels 27 estats membre de la Unió Europea han acordat aquest dilluns el quart paquet de sancions a Rússia per la invasió a Ucraïna, segons ha informat la presidència francesa del Consell. Els detalls de les sancions encara no s'han fet públics, però la presidència francesa ha apuntat que estan dirigides a individus i entitats "implicades" en l'atac militar a Ucraïna, així com a "diversos sectors de l'economia russa". Els ambaixadors dels 27 també han donat llum verda a demanar a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) treure a Rússia l'estatus de "nació més afavorida", cosa que li permet accedir a tots els mercats dels països membre de l'organisme i li garanteix igualtat aranzelària.

Els ambaixadors també han acordat demanar a l'OMC suspendre la candidatura de Bielorússia a l'organització. La retirada a Rússia de l'estatus de "nació més afavorida" pot obrir la porta a apujar els aranzels als productes russos com a represàlia per la invasió d'Ucraïna. En ple impuls de sancions contra Rússia per part d'Occident, el ministre d'Exteriors d'Israel, Yair Lapid, ha assegurat que el país "no serà utilitzat" per part de Rússia per esquivar les sancions. "Israel no serà una ruta per evitar les sancions imposades pels Estats Units i altres països d'Occident", ha dit Lapid, que ha detallat que està treballant amb diferents institucions del país per garantir-ho.

Espanya se suma a l'aïllament de Rússia a l'OMC

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha ratificat que Espanya s'ha sumat al nou paquet de sancions de la Unió Europea a Rússia, entre les quals hi ha l'aïllament dins l'Organització Mundial del Comerç (OMC). "Amb la retirada de l'estatus de nació més afavorida, es vol evitar que Rússia pugui seguir beneficiant-se de formar part de l'ordre comercial multilateral mentre viola la legalitat internacional amb la seva agressió a Ucraïna", ha apuntat el Ministeri liderat per Reyes Maroto. "Canadà va ser la primera en iniciar aquest tràmit el 2 de març i els Estats Units va seguir l'11 de març després de l'anunci del G7 en aquest sentit", ha recordat el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

"La plasmació pràctica de la declaració la farà la UE mitjançant restriccions a la importació i exportació de béns, serveis i inversions", ha puntualitzat el govern espanyol. "La UE i altres països ja estan aïllant Rússia en les discussions dins l'OMC (tant en les negociacions en curs, com en les reunions de l'òrgan de solució de diferències) pel que, de facto, l'agressió russa està comprometent la bona marxa de la preparació de la Conferència Ministerial 12 prevista per al juny", ha constatat el Ministeri d'Indústria, que ha finalitzat recordant que Espanya dona suport a l'exclusió de Rússia "de tots els fòrums multilaterals", entre els quals també l'Organització Mundial del Turisme.