Les autoritats xineses han informat aquest diumenge de més de 3.100 nous casos de covid-19 detectats en les últimes 24 hores, xifres que tripliquen les dels dos últims dies i confirma la pitjor onada de contagis des de l’inici de la pandèmia.

La Comissió Nacional de Sanitat ha confirmat nous contagis a 16 províncies a les quatre megaciutats del país: Pequín, Tianjin, Xangai i Chongqing, sense comptar els casos de Hong Kong, que n’ha confirmat 32.430 aquest diumenge. Els casos simptomàtics han passat de 476 a 1.807, mentre que els casos asimptomàtics han passat de 1.048 a 1.315 a la Xina continental. La Xina no classifica com a casos per a les estadístiques els casos asimptomàtics tot i que hagin donat positiu.

De les noves infeccions locals, 2.156 es van registrar només a la província de Jilin. Fins a 1.412 eren casos amb simptomatologia. En resposta, les autoritats de les ciutats de Jilin i de Changchun han posat en marxa una campanya massiva de proves del virus per poder localitzar els brots.

La vice primera ministra xinesa, Sun Chunlan, cap visible del Govern per a la lluita contra el coronavirus, ha reconegut que la situació és «complicada i greu» i ha demanat un esforç per controlar els brots. «Hem de fomentar un model de proves d’antígens i proves PCR que permetin a la gent comprar proves per si mateixos i permetre’n així una detecció primerenca», ha afirmat Sun en una entrevista televisada.

Confinaments

El país ha registrat fins ara 114.000 contagis i 4.636 morts des de la declaració de la pandèmia, unes dades que suposen una xifra ínfima en comparació amb altres països, ja que el gegant asiàtic compta amb una població de 1.411 milions d’habitants. Però, tot i així, la Xina ha decidit imposar una política draconiana de confinaments per intentar contenir el que es tractaria d’una expansió massiva de la malaltia.

Aquest mateix diumenge, les autoritats xineses han posat sota confinament la major part dels 17 milions d’habitants de la ciutat de Shenzhen, al sud del país i seu de gegants tecnològics nacionals com Huawei i Tencent, mentre combaten el pitjor brot de coronavirus des de l’esclat de la pandèmia.

La ciutat ha entrat així en estat de quarantena després de la notificació de 66 nous casos de coronavirus i l’explosió de la variant òmicron. A partir de dilluns, tot el transport a tota la ciutat i tots els complexos residencials es mantindran tancats, segons informa el diari estatal internacional xinès ‘Global Times’.

Divendres es va imposar un bloqueig a la ciutat nord-oriental de Changchun després que es detectessin allà centenars de casos. Les noves restriccions només permeten sortir de casa una persona per llar per anar a comprar. Així mateix, els nou milions de residents de la ciutat seran sotmesos a proves de detecció del virus.

Després del brot de Wuhan a finals del 2019, la Xina va adoptar una política de «tolerància zero» contra el virus, per la qual cosa les autoritats es van afanyar a prendre mesures molt estrictes per evitar-ne la propagació.

En els dos últims anys, els brots amb prou feines han existit gràcies als tests a grans parts de la població i als tancaments massius. No obstant, la variant òmicron, detectada al país per primera vegada al gener, ha fet que la Xina portés la seva política restrictiva més lluny.