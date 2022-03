La viceprimera ministra d’Ucraïna, Irina Veresxuk, ha destacat que set dels deu corredors humanitaris actius al país han aconseguit treure aquest dilluns unes 4.000 persones dels punts actius de conflicte. Així, ha detallat que almenys 2.028 persones van ser rescatades de la regió de Kíiv, 400 de la ciutat d0Hostómel, 620 de les aldees de Nemixajeve i Vorzel, 100 de les aldees de Dmitrivka i 800 de Peremoha. A més, segons Veresxuk, 1.780 persones van ser evacuades de la regió de Lugansk –600, de Severodonetsk; 210, de Popasna; 76, de Horski; 480, de Rubizhne; 82, de Kreminna, i 340 civils, de Lisitxansk–, tal com ha informat l’agència ucraïnesa de notícies Interfax. «Els ciutadans exhaustos i cansats de la guerra a Mariúpol poden sortir avui per la mateixa ruta. Gairebé 150 automòbils. Això dona una gran esperança i indica que les forces d’ocupació bloquegen els aliments i medicaments necessaris per a la nostra gent a Berdiansk sense cap raó», ha assenyalat

Veesxuk ha apuntat, tal com recull l’agència de notícies Unian, que «els ocupants van violar l’acord d’alto el foc dels corredors al districte de Brovarski de la regió de Kíiv», per la qual cosa els autobusos «no van poder arribar a les aldees de Bogdanovka i Novobogdanovka». «Als corredors de la regió de Lugansk durant l’evacuació de persones per part de les forces d’ocupació, malgrat l’alto el foc, es van provocar enfrontaments a les ciutats de Popasna i Rubizhne», ha afegit, tal com recull l’agència Ukrinform.