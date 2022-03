L’oligarca rus Roman Abramovich, destituït dissabte com a director del Chelsea per la Premier, com a part de les sancions imposades pel Govern britànic pels seus suposats vincles amb el president Vladímir Putin, ha aterrat a Moscou després d’un breu pas per l’aeroport israelià Ben Gurion, segons informen diversos mitjans britànics.

L’amo del club de futbol londinenc Chelsea va ser fotografiat mentre s’esperava en una sala VIP de l’aeroport israelià Ben Gurion, amb mascareta, i presumiblement després va embarcar en un jet de la seva propietat que va sortir cap a Moscou, fent una breu parada a Turquia, segons dades del portal de rutes aèries Flightradar24. A més de la fotografia en què se’l veu esperant a l’aeroport, també circula un vídeo en què aparentment és a l’aeròdrom i es treu la jaqueta; tanmateix, no hi ha documents gràfics que corroborin que l’oligarca va embarcar a l’avió. Abramovich és un dels oligarques russos que fins ara han sigut sancionats pels seus vincles estrets amb Putin arran de la invasió russa d’Ucraïna. El Govern britànic argumenta que les sancions a Abramovich, imposades la setmana passada, es deuen a l’«estreta relació durant dècades» del magnat amb el president rus. En virtut de les sancions, Abramovich tindrà els seus actius congelats, se li prohibirà fer transaccions amb negocis i particulars britànics i tampoc podrà entrar al Regne Unit, tot i que ell ha negat mantenir vincles pròxims amb Putin.