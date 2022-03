Els Estats Units han assegurat que Rússia ha llançat més de 900 míssils de diferents tipus a Ucraïna des que va començar la <strong>invasió</strong> el 24 de febrer. «El que estem veient sobre el terreny és un esforç militar continu per sotmetre centres de població i cada cop més violència utilitzant foc de llarg abast, (atacs) que són cada vegada més indiscriminats en termes del que estan castigant», ha afirmat un alt funcionari nord-americà, segons un comunicat del Departament de Defensa dels Estats Units.

Així, l’alt funcionari ha assegurat que, des del començament de la guerra, els russos han llançat més de 900 míssils de divers tipus i mida. Així mateix, ha assenyalat que les forces russes estan augmentant el llançament de llarg abast a <strong>Mariúpol</strong>, Kíiv, Khàrkiv, Txerníhiv i altres centres de població a Ucraïna. Ha destacat que, malgrat els bombardejos, les principals ciutats ucraïneses continuen defensant-se amb «valentia», esmentant les ciutats de Mikolaiv i Brovarí, a l’est de Kíiv. «Gairebé tots els avanços de Rússia segueixen estancats», ha indicat, ja que els ucraïnesos han atacat els vehicles blindats, avions, logística i actius de sosteniment russos, ha dit. Les forces ucraïneses també han estat utilitzant «hàbilment» vehicles aeris no tripulats per defensar-se. «Creiem que encara tenen una gran majoria del seu inventari disponible», ha informat el funcionari.

Diumenge, atacs aeris russos de llarg abast van castigar la ciutat de Iàvoriv a l’oest d’Ucraïna, a prop de la frontera amb Polònia, que és territori de l’OTAN. «(Rússia) està obtenint exactament el que diu que no vol: una OTAN forta i unida al seu flanc occidental», segons ha informat aquest dilluns el portaveu del Pentàgon, John Kirby, en una roda de premsa. «Només els últims dies, hem traslladat algunes bateries Patriot d’Alemanya a Polònia. I continuem buscant un possible reposicionament si és necessari, per defensar el flanc est de l’OTAN», ha afegit.

Així, Kirby ha posat èmfasi en què «les capacitats militars que estan afegint al flanc est de l’OTAN estan dissenyades per protegir, defensar i dissuadir atacs al territori de l’OTAN, això inclou l’espai aeri». Segons el seu parer, el president de Rússia, Vladímir Putin, «clarament té al cap l’ocupació d’Ucraïna». «Continuarem enviant assistència de seguretat als ucraïnesos tan ràpid i àgilment com puguem», ha sentenciat Kirby en una roda de premsa.

Segons el comunicat del Departament de Defensa, els Estats Units i els seus aliats s’han posat en contacte amb alts funcionaris militars ucraïnesos per avaluar les seves necessitats de seguretat addicionals. El president dels Estats Units, Joe Biden, ha autoritzat aquest dissabte l’enviament a Ucraïna de material militar valorat en 200 milions de dòlars (uns 183 milions d’euros).