El primer ministre de Polònia, Mateusz Morawiecki, el primer ministre de la República Txeca, Petr Fiala, i el primer ministre d'Eslovènia, Janez Janša, visitaran Kíiv aquest dimarts. Els tres líders d'aquests països de la Unió Europea viatjaran fins a la capital d'Ucraïna, assetjada per Rússia, per reunir-se amb el president ucraïnès Volodímir Zelenski. Morawiecki, Janša i Fiala mantindran una trobada amb Zelenski "com a representants del Consell Europeu" per "presentar un paquet de suport" a Ucraïna, segons ha explicat el primer ministre txec en un missatge a les xarxes socials.

"Europa ha de garantir la independència d'Ucraïna i assegurar que està preparada per ajudar en la seva reconstrucció", ha defensat el primer ministre polonès abans de la reunió. Els líders de Polònia, la República Txeca i Eslovènia han informat Nacions Unides de la seva visita a Ucraïna en un context de guerra.