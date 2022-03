El Tribunal Europeu de Drets Humans ha conclòs que prohibir de forma "general" actes públics durant mesos per la covid-19 vulnera la llibertat de reunió. L'alt tribunal amb seu a Estrasburg ha condemnat Suïssa per impedir esdeveniments públics i privats de març a agost del 2020. Malgrat reconèixer "la gran amenaça per a la salut pública" que va suposar la pandèmia, el TEDH considera que el "caràcter general" i "durada significativa" d'aquesta mesura no va ser "proporcionada" tenint en compte la "importància de la llibertat de reunió pacífica en una societat democràtica".

"La ingerència no era necessària en una societat democràtica", defensa el TEDH en la sentència publicada aquest dimarts. A més, Estrasburg creu que Suïssa tampoc va garantir la "revisió judicial independent i eficaç de les mesures adoptades per l'executiu". El cas La Comunitat de Ginebra per a l'Acció Sindical (CGAS), l'organització paraigua dels sindicats del cantó de Ginebra, va denunciar que s'havia vulnerat el seu dret a manifestar-se i reunir-se per les restriccions imposades pel govern per la covid-19. A partir del 16 de març del 2020 Suïssa va prohibir els actes públics i privats. Incomplir-ho podia suposar multes o, fins i tot, penes de presó. El 30 de maig es va relaxar la restricció, permetent les trobades d'un màxim de 30 persones, però la prohibició d'esdeveniments amb més de 1.000 persones es va mantenir fins a finals d'agost del mateix any. Condemna del TEDH El TEDH ha determinat que aquesta mesura va ser desproporcionada i ha condemnat Suïssa per vulnerar el dret de reunió i assemblea. Així, haurà de pagar 3.000 euros d'indemnització a l'organització sindical. Estrasburg considera que una mesura tant "dràstica" requeria "raons sòlides" per justificar-la i, especialment, un control judicial "rigorós". A més, Estrasburg recrimina a Suïssa que no demanes l'aplicació de l'article 15 de la Convenció Europea dels Drets Humans, que permet derogar de forma temporal les obligacions de la convenció en temps de guerra o d'una emergència pública.