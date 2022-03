El cap de l’Administració Militar Regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, ha denunciat que l’Exèrcit de Rússia ha pres com a ostatges doctors i pacients d’un hospital de la ciutat de Mariúpol. Kirilenko ha assenyalat en el seu canal de Telegram que aquesta informació li ha confirmat un dels empleats del mateix centre, que li ha traslladat que les tropes russes estan realitzant forts atacs i que els tenen reclosos al soterrani de l’hospital.

«És impossible sortir de l’hospital. Hi ha un fort tiroteig. Som al soterrani. No han pogut arribar fins aquí vehicles des de fa dos dies. Els edificis de gran altura estan cremant», escriu un dels empleats de l’hospital, text que reprodueix el governador. «Els russos van obligar a sortir de casa seva 400 veïns i els van obligar a entrar a l’hospital, d’on no podem sortir».

El centre afectat és l’Hospital Regional de Cures Intensives de Mariúpol, que va ser pràcticament destruït fa uns dies pels bombardejos russos, segons Kirilenko. L’alt comandament militar ucraïnès ha explicat que aquest mateix centre hospitalari ja va ser «pràcticament destruït» a causa d’atacs russos fa uns dies però que, malgrat els desperfectes en la infraestructura, el personal sanitari i els pacients es van desplaçar al soterrani per continuar amb els seus tractaments.

Kirilenko ha fet una crida a les organitzacions internacionals de drets humans perquè responguin a aquestes «violacions de les normes i costums de la guerra» i als «atroços crims de lesa humanitat» que assegura que està cometent Rússia. «¡Rússia i tots els ciutadans involucrats en delictes en Ucraïna han de ser castigats!», ha conclòs el militar de la regió de Donetsk, on s’ubica la ciutat portuària de Mariúpol. Un grup de drets humans acusa els soldats russos d’amenaçar de disparar a qualsevol persona que surti de l’hospital.

Comboi d’ajuda

Aquesta localitat va ser la setmana passada escenari del bombardeig rus contra un hospital infantil en un atac en el qual van morir quatre persones, entre les quals una dona embarassada i una nena, i va provocar ferides a 17 persones més. Les autoritats diuen que almenys 2.400 civils ja han mort des que va començar el bombardeig de la ciutat. Molts dels residents de Mariúpol estan mirant de sobreviure en refugis subterranis.

Ucraïna ha acusat aquest dimarts Rússia de bloquejar un comboi que intentava portar subministraments a Mariúpol. La Creu Roja ha denunciat que escassegen els aliments i l’aigua i que s’està «asfixiant» la població. La vice primera ministra ucraïnesa, Irina Veresxuk, ha afirmat que centenars de civils han aconseguit sortir de Mariúpol en automòbils per segon dia consecutiu, però el comboi d’ajuda que ha intentat arribar a la ciutat portuària s’ha quedat parat a prop de la veïna Berdiansk mentre continuaven els bombardejos russos. «Nosaltres garantim l’alto el foc complet», ha dit Veresxuk. «Rússia, com de costum, menteix cínicament, pensant que la gent i el món no ho veuen i no ho entenen».

Els residents de Mariúpol han estat sense calefacció, electricitat i aigua corrent durant la major part de les últimes dues setmanes, i almenys 200.000 persones necessiten ser evacuades amb urgència, segons estimacions oficials d’Ucraïna.