El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha lamentat aquest dimarts que malgrat haver sentit «durant anys» que «les portes» de l’OTAN estaven «suposadament obertes» en realitat no ho estan i ha demanat als seus compatriotes que en la guerra amb Rússia confiïn en ells mateixos. «Ha quedat clar que Ucraïna no és membre de l’OTAN. Ho entenem. Som gent comprensiva. Durant anys hem sentit que les portes estaven suposadament obertes, però ja hem vist que no hi podem entrar», s’ha resignat el president ucraïnès durant una reunió per videoconferència amb alts comandaments militars de l’Aliança.

«Això és així i he d’admetre-ho», ha reconegut Zelenski, que malgrat tot s’ha mostrat esperançat pel paper que els ucraïnesos estan exercint en aquest conflicte bèl·lic iniciat per Moscou fa ja poc més de 20 dies. «M’alegra que la nostra gent estigui començant a entendre-ho i confiïn en ells mateixos i en els socis que ens ajuden», ha dit Zelenski, que alhora ha demanat a aquests aliats que intensifiquin el volum de l’assistència militar, en especial respecte a la flota aèria, informa l’agència Ukrinform.

«Nous formats»

No obstant, ha lamentat que si bé l’espai aeri ucraïnès necessita estar protegit «de la mateixa manera» que el cel de l’OTAN, «sempre hi ha un però» i ha criticat la «hipnosi» que hi hauria en el si de l’Aliança davant la possibilitat d’una «tercera guerra mundial». «Ucraïna no demana que s’activi l’article 5 del tractat de l’OTAN. [...] Entenem que no som a l’Aliança», però ha remarcat que necessiten «nous formats d’interacció» i «garanties» de seguretat.

«Quina serà la resposta de l’OTAN als seus membres si ja estan preguntant com protegir-se en cas que, Déu no ho vulgui, els avions i míssils russos volin cap a ells? Rússia ha atacat la nostra regió de Lviv. Un atac amb míssils a 20 quilòmetres de les fronteres de l’OTAN. Drons russos ja han caigut al territori de l’Aliança», ha recordat Zelenski.

«Hem presentat una proposta perquè Ucraïna per si sola pugui protegir el seu espai aeri i la seva gent. Aquells països que tenen frontera comuna amb Rússia haurien de pensar com protegir-se i estem fent tot el possible per obtenir defensa aèria i aeronaus», ha explicat. «Tots saben el que és vital per a nosaltres, els avions», ha dit el president ucraïnès, que si bé ha reconegut que «hauria sigut difícil» respondre a l’agressió russa com fins ara sense aquesta ajuda rebuda, Ucraïna «en necessita més».

Prèviament, Zelenski va intervenir en una trobada de dirigents dels països nòrdics i bàltics convocats pel primer ministre britànic, Boris Johnson –l’anomenada Força Expedicionària Conjunta (JEF, en anglès)–, per tractar sobre la seguretat al nord d’Europa davant la creixent amenaça de Rússia. El president ucraïnès, després d’afirmar que l’OTAN és l’aliança de defensa «més forta del món», va insistir que alguns dels seus membres «estan hipnotitzats per l’agressió russa».