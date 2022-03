El Govern francès s’ha mostrat disposat a discutir sobre una autonomia de Còrsega amb la majoria nacionalista a l’illa, tot i que París continuaria mantenint algunes competències. Això no obstant, la condició francesa per iniciar aquest diàleg és que torni la calma a l’illa, després de gairebé dues setmanes en què s’han succeït disturbis amb desenes de ferits.

Així ho ha assenyalat el ministre de l’Interior, Gérald Darmanin, que aquest dimecres inicia una visita de dos dies a Còrsega per mirar d’aconseguir una tornada a la normalitat després de les protestes, sobretot de joves nacionalistes, en reacció a la greu agressió a la presó que va patir l’independentista cors Yvan Colonna, que es troba entre la vida i la mort, després de l’atac d’un altre reu condemnat per terrorisme.

En una entrevista al diari ‘Corse Matin’ publicada aquest dimecres, Darmanin ha apuntat que està «disposat a anar fins a l’autonomia». «La qüestió després és saber què significa aquesta autonomia. S’ha de discutir», ha afegit el ministre. Malgrat això, ha avançat les competències de sobirania, com la seguretat i la policia, seguiran en mans de l’Estat francès.

Posar fi a la violència

També ha advertit que «no hi pot haver diàleg sincer en democràcia sota la pressió» de la violència o amb «l’omnipresència de les forces de l’ordre». L’objectiu d’aquest missatge, dirigit als nacionalistes corsos, és que es posi fi a les protestes i enfrontaments entre joves i policies a l’illa des de l’agressió a Colonna el 3 de març a la presó d’Arles, que s’han saldat amb desenes de ferits en els dos bàndols i destrosses materials.

Darmanin arriba aquesta tarda a Còrsega i la seva primera entrevista és amb el president del consell executiu de la regió, l’autonomista Gilles Simeoni, que en els últims dies ha estat repetint que el Govern francès ha de parlar amb la majoria nacionalista, que en conjunt en les últimes eleccions regionals va reunir el 70% dels vots.

En una entrevista aquest dimecres a l’emissora France Info, Simeoni va dir que el gir de les paraules del ministre a ‘Corse Matin’ és «important», però «no és encara una victòria» ni per a ell ni per al poble cors». Per al president del consell executiu regional, l’Estat hauria de cedir una sèrie de competències entre les quals va citar «la fiscalitat, la política de lluita contra l’especulació immobiliària o certes polítiques de desenvolupament econòmic».