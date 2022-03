Les autoritats instaurades pels talibans a l’Afganistan han tancat l’ambaixada i els consolats del país als Estats Units. La decisió arriba set mesos després d’aconseguir el poder del país islàmic i després que els diplomàtics que treballen en les instal·lacions denunciessin que feia mesos que no rebien els seus salaris.

Les instal·lacions en les quals hi havia ubicada l’ambaixada afganesa s’entregaran al Departament d’Estat dels Estats Units, ha precisat l’ambaixador adjunt de l’Afganistan als Estats Units, Abdul Hadi Nijrabi.

L’ambaixada de l’Afganistan als Estats Units estava ubicada a Washington, mentre que el país islàmic tenia consolats a Nova York i Los Angeles. Els diplomàtics que treballen allà havien sigut nomenats per l’anterior govern afganès, presidit per Ashraf Ghani.

Els diplomàtics que fins ara treballaven als Estats Units van ser nomenats per l’antic govern afganès, recolzat per Washington. Feia mesos que no rebien els seus salaris, segons ha recordat l’agència de notícies DPA.

L’últim missatge en el compte oficial de l’Ambaixada a Washington data del 30 de desembre i indica que, davant l’«absència de fons procedents de qualsevol font», els diplomàtics estaven «treballant molt per mantenir la legació oberta i continuar proporcionant els seus serveis». «Tenim esperança que algun dia l’Afganistan aconsegueixi una pau duradora», van afegir.