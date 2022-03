El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat aquest dimecres que l'aliança té la "responsabilitat" d'evitar que la invasió russa vagi més enllà d'Ucraïna. A l'arribada a la reunió extraordinària de ministres de Defensa, Stoltenberg ha advertit que l'atac militar rus tindrà "conseqüències a llarg termini" per a l'OTAN i, per tant, cal "reajustar la posició militar" a la "nova realitat". En la reunió, els ministres començaran un "debat important sobre mesures concretes per reforçar la seguretat a llarg termini i en tots els àmbits", ha dit el secretari general de l'OTAN.

En una declaració conjunta amb Stoltenberg, el secretari de Defensa dels Estats Units, Lloyd Austin, ha remarcat que l'OTAN continuarà ajudant militarment a Ucraïna. "Hem estat clars en aquest compromís", ha dit.