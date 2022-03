Una periodista de la cadena estatal russa, Marina Ovsiannikova, va interrompre dilluns un dels informatius del Canal 1 de la televisió pública russa amb una pancarta contra la invasió d’Ucraïna. «No a la guerra. Aturem la guerra. No us cregueu la propaganda. Us estan mentint. Russos contra la guerra», resa el missatge escrit a la pancarta, adornada amb les banderes de Rússia i d’Ucraïna. La periodista és Marina Ovsiannikova, que va ser detinguda després de la protesta. En un tuit, assegura no penedir-se del que va fer. «Siguin quines siguin les conseqüències, les portaré com una insígnia d’honor», afegeix.

Hores abans, Ovsiannikova havia gravat un vídeo en què culpa Putin de la guerra i es disculpa per la seva feina a les notícies de la televisió estatal russa. «El que està passant a Ucraïna és un crim i Rússia és l’agressor. La responsabilitat d’aquesta agressió cau sobre un home : Putin». «Desafortunadament, durant els últims anys he estat treballant per al Canal 1. He estat fent propaganda del Kremlin i estic molt avergonyida d’això», explica la periodista.

Multa de 255 euros

Així, després d’estar detinguda perquè va protestar contra la invasió d’Ucraïna durant l’emissió de l’informatiu, ha sigut condemnada aquest dimarts a una multa de 30.000 rubles (255 euros) per la simbòlica acció.

Després de diverses hores sense notícies sobre el parador d’Ovsiannikova, aquesta ha reaparegut en un tribunal de Moscou, com consta en una imatge difosa per l’advocat Sergei Badamshin i que mostra a la periodista al costat del seu presumpte defensor, Anton Gashinski, informa el diari ‘Novaya Gazeta’.

Les autoritats judicials han determinat que haurà de pagar 30.000 rubles (255 euros) per organitzar un acte públic sense autorització, fruit d’una sanció d’índole administrativa, segons fonts citades per l’agència Interfax.

Investigació oberta

No obstant, el Comitè d’Investigació ha obert una causa per determinar si ha comès un delicte, en particular el que castiga la difusió d’informacions falses sobre l’activitat de les Forces Armades, susceptible de ser castigada fins i tot amb 15 anys de presó, segons fonts citades per l’agència TASS.

La periodista hauria declarat davant un tribunal moscovita, segons la BBC, on afronta el càrrec d’organitzar un esdeveniment no autoritzat. Per aquest càrrec podria ser condemnada a una multa, a fer treballs comunitaris o a 10 dies de presó. Però existeix el temor que se li apliqui la nova legislació, aprovada el 4 de març, que declara il·legals les accions públiques destinades a desacreditar l’Exèrcit de Rússia i prohibeix la difusió de notícies falses o la «difusió pública d’informació deliberadament falsa sobre l’ús de les Forces Armades de la Federació Russa». També prohibeix esmentar les paraules «guerra» o «invasió». Per això pot ser condemnada fins a 15 anys de presó. Aquesta censura i persecució dels periodistes és el que ha portat molts mitjans internacionals a retirar els seus professionals de Rússia i deixar d’informar des d’allà.

La Comissió Europea va denunciar aquest dimarts la «desaparició» d’Ovsiannikova. «Marina va ser detinguda i ha desaparegut. Els seus advocats no estan autoritzats a contactar amb ella», va dir el portaveu d’Exteriors de l’Executiu comunitari, Peter Stano, que va aplaudir la «postura moral valenta» i la seva gosadia per «objectar les mentides del Kremlin».

«Els aparells de l’Estat [rus] continuen pressionant contra l’oposició domèstica i negant els drets bàsics, com la llibertat d’opinió i expressió», va afegir Stano. El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat que oferirà asil a la periodista. El president francès ha assegurat la posada en marxa de contactes diplomàtics per dotar d’algun tipus de «protecció» Ovsiannikova.

Agraïment de Zelenski

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va agrair a la manifestant el seu gest: «Estic agraït a aquells russos que no deixen d’intentar transmetre la veritat. Als que lluiten contra la desinformació i diuen la veritat, els fets reals, als seus amics i éssers estimats», va dir Zelenski. «I personalment a la dona que va entrar a l’estudi del Canal 1 amb un cartell contra la guerra».

Amb la mordassa imposada que ha portat a tancar molts mitjans independents i el bloqueig de les xarxes socials com Twitter o Facebook, la televisió estatal és la principal font de notícies de molts milions de russos. Un mitjà que repeteix el missatge del Kremlin que Rússia es va veure obligada a actuar a Ucraïna per desmilitaritzar i «desnazificar» el país.Amnistia Internacional

desmilitaritzar i «desnazificar» el país.Amnistia InternacionalAixí mateix, l’ONG Amnistia Internacional (AI) ha reclamat aquest dimarts l’alliberament de la periodista. La directora d’AI per a l’est d’Europa i Àsia Central, Marie Struthers, ha destacat que protestar en directe a la televisió és un acte «de gran valentia», no un crim. «Ningú hauria de ser arrestat únicament per expressar les seves opinions», ha ressaltat, abans de considerar que no s’hauria d’enfrontar a represàlies per exercir el dret a la llibertat d’expressió «amb valentia».

Struthers ha indicat que el Kremlin, que continua «criminalitzant totes les formes de dissens i protestes contra la guerra», continua «entossudit» a «amagar els costos humans dels possibles crims de guerra a Ucraïna».