El president de Rússia, Vladímir Putin, ha admès avui que les sancions imposades per Occident per la invasió d’Ucraïna «requeriran canvis estructurals profunds» en l’economia russa. «No ho ocultaré, no seran fàcils», ha afegit. En una videoconferència amb el seu Govern, el mandatari ha dit que el país s’enfrontarà a l’augment de l’atur i de la inflació de manera «temporal» mentre l’economia es va adaptant a la «nova realitat».

Per pal·liar els efectes, Putin ha ordenat augmentar els beneficis socials dels funcionaris, incloses les pensions, i augmentar el salari mínim i els sous dels empleats públics. Segons ha dit sense oferir-ne més detalls, el Govern té prou fons per cobrir els costos sense recórrer a la impressió de diners. El mandatari ha afirmat, a més, que les sancions i condemnes occidentals que colpegen el Govern de Rússia, la seva economia i la seva cultura són comparables amb les persecucions contra els jueus i que els països occidentals estan actuant de «manera odiosa». «S’imposen paral·lelismes amb els pogroms antisemites», va dir Arran de la invasió el 24 de febrer, els països occidentals van imposar sancions econòmiques contra el banc central, importacions russes com el petroli i els oligarques pròxims al Kremlin, entre d’altres. Moltes i importants empreses privades han marxat del país o han parat la producció. Uns 300.000 milions de dòlars de les reserves de Rússia estan congelats en bancs occidentals i aquest dimecres Rússia ha de reemborsar 117 milions de dòlars en interessos de dos bons de deute en moneda nord-americana, el primer pagament d’una sèrie prevista al març i l’abril. Tot i que té un període de gràcia encara de 30 dies, si no compleix el compromís el país entraria en fallida. Les sancions també van forçar la sortida de Moscou de diversos fòrums polítics i esportius internacionals. Regió russòfona L’economia russa «retrocedirà 20 o 30 anys», ha augurat a AFP Serguei Guriev, exassessor econòmic del Govern rus, per a qui Putin «ha aconseguit destruir l’economia russa en algunes setmanes». Professor en Ciències Polítiques a París, assessor econòmic del Govern rus a principis dels anys 2010, prediu una «enorme recessió» i un «probable» impagament per part de Rússia. Respecte al desenvolupament de la invasió, que Rússia denomina ‘operació militar especial’, Putin ha dit que s’està desenvolupant segons l’acordat i «de forma exitosa» i ha afegit que no té «intenció d’ocupar» Ucraïna. Una vegada més, el mandatari ha estimat que no tenia opcions davant Ucraïna. «No teníem simplement opcions per resoldre el problema de manera pacífica», ha assenyalat, i ha remarcat que tenia «raons per creure» que estaven desenvolupant-se en territori ucraïnès «components d’armes biològiques». També ha dit que ja no es podien tolerar «els anys d’intimidació de la població del Donbass», regió russòfona de l’est d’Ucraïna, on les autoritats fan front als rebels separatistes prorussos des del 2014.