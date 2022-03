Almenys deu persones han mort a la ciutat de Txerníhiv, al nord d’Ucraïna, quan pel que sembla tropes russes han disparat contra una fila de ciutadans que esperaven per comprar pa, ha informar el Servei Estatal de Comunicacions Especials i Protecció de la Informació d’Ucraïna. Un corresponsal del mitjà local Suspilne, que ha dir ser testimoni de l’incident, també ha informat del tiroteig i ha confirmat el nombre de víctimes mortals, que ha situat en una desena, segons ha informat Interfax-Ukraine.

L’atac hauria tingut lloc cap les 10.00, segons informacions de la Companyia Nacional de Radiodifusió Pública d’Ucraïna, que ha assenyalat que des de l’inici de la invasió la Fiscalia de Txerníhiv ha presentat almenys 200 casos de crims de guerra per part de les tropes russes

Condemna dels EUA

«Avui, les forces russes han disparat i han matat 10 persones que feien fila per comprar pa a Txerníhiv. Aquests horribles atacs han de cessar», ha dit per la seva part l’ambaixada dels Estats Units en el seu compte de Twitter. «Estem considerant totes les opcions disponibles per garantir la rendició de comptes per qualsevol crim atroç a Ucraïna i que siguin portats davant la justica», va afegir la legació diplomàtica nord-americana

Aquest tipus d’atacs contra la població civil recorden els que van tenir lloc en la guerra de Bòsnia, on es va escollir com a objectius civils que acudien proveir-se d’aliments. Una de les matances més grans va tenir lloc el febrer de 1994 quan un projectil de morter va caure sobre un mercat de la ciutat assetjada de Sarajevo. Un total de 68 persones van morir i 144 van resultar ferides.