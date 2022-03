Almenys 53 persones han resultat mortes en els bombardejos atribuïts a les tropes russes a la ciutat de Txerníhiv, al nord d’Ucraïna, en les últimes 24 hores, segons va informar Viatxeslav Txaus, cap de l’Administració Estatal d’aquesta regió en un missatge a Facebook que recull l’agència Ukrinform.

«L’enemic està exposant la ciutat a l’artilleria sistèmica i als atacs aeris, destruint la infraestructura civil de Txerníhiv», afirma el responsable regional. «En les últimes 24 hores, 53 cossos de víctimes assassinades pels russos han sigut portats al dipòsit de cadàvers», ha precisat Txaus.

Malgrat els continus bombardejos, equips d’electricistes i altres treballadors de serveis públics treballen constantment a la ciutat, ha afegit. Miren de restaurar el subministrament d’electricitat, gas i aigua que ha patit greus danys pels continus bombardejos.

Txaus ha aconsella a tots els que es refugien en llocs on no hi ha aigua ni aliments que acudeixin a demanar ajuda als centres militars ucraïnesos.

El responsable regional també ha recordat l’incident ocorregut ahir a la ciutat quan, segons va dir, almenys 13 persones van morir quan soldats russos van disparar contra un grup de ciutadans que feia cua per comprar pa.