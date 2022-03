No és la primera vegada que Aliona Polin, la principal bruixa russa de Rússia i fundadora de l’associació Grans Bruixes de Rússia, reuneix el seu aquelarre per recolzar Vladímir Putin. Ja el febrer del 2019, la BBC informava que les «forces ocultes» del consell general de les bruixes entonaven pregàries ocultes que barrejaven amb consignes polítiques per enaltir la figura del líder rus.

Ara, amb més motiu, les fetilleres fan tota mena de rituals per reforçar el president, segons recull l’agència de notícies Asianews. Caputxes decorades amb imatges d’aus El consell general de bruixes s’ha reunit la nit d’aquest dissabte, dia 12, a Moscou per expressar el seu suport al líder rus, vestides amb hàbits i caputxes decorades amb imatges d’aus rapinyaires. Les fetilleres creuen que el dirigent necessita ajuda. I per brindar-l’hi, posen en el centre de la sala un retrat de Putin al costat d’una espelma encesa. Durant el ritual, d’uns 20 minuts en total, les bruixes van unir les seves mans i energies per entrar en una connexió espiritual amb el mateix Putin, el tsar ortodox de les bruixes del segle XXI. «Servidors de la mentida» «Es necessita molt coneixement per ajudar el benestar de la gent, i sobretot cal ajudar el nostre president amb la força que tenim. Una de les bruixes assegura en unes entrevistes a Currentime.tv i altres agències que «Putin està lluitant per nosaltres, contra tots els que l’ataquen, i volem assegurar-nos que tots aquests servidors de la mentida callin per sempre». I davant la pregunta: «¿En què està d’acord amb Putin?», la resposta és: «En tot. Com a ciutadana de Rússia, no tinc dret a qüestionar les decisions dels qui ens governen», assegura una fetillera, segons recull Asianews.