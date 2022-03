La invasió russa a Ucraïna ha causat ja els primers morts, segons fonts ucraïneses, però Moscou assegura que no està atacant ciutats i que no existeix amenaça per a la població pacífica.

En les primeres hores des de la irrupció de forces russes en diversos enclavaments ucraïnesos s’han registrat vuit víctimes, segons fonts de Kíev. L’assessor del Ministeri de l’Interior, Anton Gueraixenko, ha explicat que són persones de diferents edats, inclosos dones i menors, morts a les regions d'Odessa, Donetsk i Dniepropetrovsk. A més, el Centre de Comunicacions Estratègiques i Seguretat Informativa d’Ucraïna assegura que el seu exèrcit ha recuperat la ciutat de Shchastia, a la regió de Lugansk, i hi ha matat 50 soldats russos. «Shchastia ha estat recuperada després de l’atac de l’agressor rus. Durant l’intent d’atac, l’equipament enemic ha estat destruït i uns 50 enemics han mort», ha anunciat l’entitat al seu compte de Facebook. Rússia nega atacar civils Per la seva part, el Ministeri de Defensa de Rússia ha assegurat que les seves Forces Armades no estan atacant ciutats ucraïneses en el marc de l’«operació militar especial» llançada pel president Vladímir Putin. «Les Forces Armades de Rússia no ataquen ciutats d’Ucraïna. No hi ha cap amenaça per a la població pacífica», ha assenyalat Defensa en un comunicat. Els militars russos han indicat que fan servir armes d’alta precisió contra infraestructures militars, bateries antiaèries i bases aèries ucraïneses.