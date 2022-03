El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha afirmat en un discurs publicat aquesta matinada que les posicions en les negociacions amb Rússia per a un alto el foc són ara més realistes, però que encara es necessita temps perquè les decisions «siguin d’interès per a Ucraïna». En el seu últim missatge, realitzat al començament del vint-i-unè dia d’invasió russa, Zelenski ha dit que les negociacions continuen, que «és difícil, però important» negociar i que encara «es necessiten esforços» perquè «tota guerra acaba en un acord». «Les reunions continuen. Segons m’han dit, les posicions en les negociacions sonen més realistes. Això no obstant, encara es necessita temps perquè les decisions siguin d’interès per a Ucraïna», ha dit Zelenski en el seu missatge.

Les negociacions entre Rússia i Ucraïna es reprendran aquest dimecres i, segons ha dit en finalitzar el segon dia d’aquesta tercera ronda de negociació l’assessor de Zelenski, Mikhaïlo Podoliak, tot i que persisteixen grans diferències entre les parts, encara és possible arribar a un compromís. Bàsicament, les negociacions miren d’aconseguir un alto el foc que permeti l’establiment de corredors humanitaris precisos i segurs i, a partir d’allà, s’entraria en la part més política relativa a les qüestions que van motivar la invasió russa d’Ucraïna i la guerra, que va començar el 24 de febrer. Adeu a l'OTAN Rússia exigeix fonamentalment que Ucraïna renunciï a integrar-se com a membre de l’OTAN, que reconegui l’annexió de Crimea (portada a terme el 2014) i que accepti la independència de les «repúbliques populars» de Donetsk i Lugansk, situades a la regió oriental ucraïnesa del Donbass i reconegudes per Moscou. Respecte a l’ingrés d’Ucraïna a l’OTAN, en un missatge per videoconferència a líders dels països nòrdics i bàltics convocats a Londres pel primer ministre britànic, Boris Johnson, Zelenski va expressar dimarts la seva frustració perquè, malgrat la seva presumpta política de «portes obertes», l’Aliança no ha admès com a membre el seu país. Zelenski va dir als líders bàltics que Ucraïna no té més remei que «acceptar» això, i va instar a buscar altres vies de col·laboració militar. En el seu missatge gravat aquesta matinada, el president ucraïnès també ha acusat Rússia de cometre «nous i evidents crims de guerra» i que eren tantes les bombes que els havien llançat els russos que «és impossible comptar-les». Ha reconegut, a més, la importància de la visita que van fer ahir dimarts a Kíiv els primers ministres de Polònia, la República Txeca i Eslovènia: «Quan la nostra Kíiv és un objectiu per als invasors, és especialment important i especialment valent ser aquí, al nostre costat, al costat dels amics. Així es demostra el lideratge». I s’ha referit també al discurs que avui té programat per teleconferència davant el Congrés dels Estats Units: «Avui m’agradaria agrair al president [Joe] Biden i a tots els amics d’Ucraïna als Estats Units pel nou paquet de suport de 13.600 milions de dòlars per al nostre país, la nostra gent. Ho considerem com el primer pas cap a la restauració total d’Ucraïna».