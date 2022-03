Els presidents dels Estats Units i de la Xina, Joe Biden i Xi Jinping, respectivament, abordaran aquest divendres per via telefònica (a les 13.00 hores GMT) el conflicte a Ucraïna desencadenat per la invasió russa el 24 de febrer, entre altres temes.

La secretària de premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, va detallar dijous en un comunicat que la conversa entre els líders és part dels esforços de Washington per mantenir «obertes» les línies de comunicació entre els Estats Units i la Xina. A més de la guerra a Ucraïna, parlaran sobre altres temes de preocupació mútua. Per la seva part, el secretari d’Estat nord-americà, Antony Blinken, va tornar a insistir en la retòrica de Washington que «responsabilitza» la Xina d’haver d’«influir» en el president rus, Vladímir Putin, per donar un tomb a l’actual crisi bèl·lica a Ucraïna. «Continuem fent una crida a totes les nacions, especialment aquelles que tenen influència directa sobre Rússia, perquè utilitzin aquest poder per obligar Moscou a posar fi a aquesta guerra que han elegit», va dir Blinken. Utilitzar la seva influència «En particular, creiem que la Xina té la responsabilitat d’utilitzar la seva influència amb el president Putin i així defensar les regles i principis internacionals que diu que recolza», va continuar el cap de la diplomàcia nord-americana. No obstant, «sembla que la Xina s’està movent en la direcció oposada quan es nega a condemnar aquesta agressió mentre busca presentar-se com un àrbitre neutral», segons Blinken, que també va acusar a Pequín d’estar «considerant ajudar de manera directa Rússia amb equip militar». «Joe Biden parlarà demà amb el president Xi i deixarà clar que la Xina haurà d’assumir la seva responsabilitat davant qualsevol acció que porti a terme per donar suport a l’agressió russa i no dubtarem a imposar represàlies», va advertir. La Xina no ha condemnat la invasió russa d’Ucraïna, si bé Xi sí que ha parlat que la situació és «preocupant» i ha urgit al diàleg entre les parts. Mentrestant, els Estats Units s’han situat al capdavant de les represàlies preses per un ampli ventall de països contra Moscou.