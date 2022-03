«Furt» i «sedició». El Tribunal Suprem de Cuba (TSC) va considerar «provats» aquests delictes pels quals van ser condemnats amb fins a 30 anys de presó 129 de les 790 persones encausades per haver sortit al carrer durant l’esclat social de l’11 de juliol passat. Part de les protestes van derivar en enfrontaments entre manifestants i integrants de les forces de seguretat. També es van reportar danys de béns estatals.

Segons es va informar oficialment, 31 persones van rebre penes que oscil·len entre 20 i 30 anys de presó, mentre que 25 ciutadans més van rebre sentències entre 15 i 19 anys. El càstig per als 48 cubans restants serà d’entre 10 i 14 anys en una unitat penitenciària. Un dels acusats haurà de fer quatre anys i «treball correccional». Només un d’ells va ser absolt pel TSC. Es desconeix de moment l’edat dels condemnats.

Aquests judicis van començar a mitjans de desembre i van acabar a principis de febrer. Tots els que van seure al banc dels acusats havien participat de les expressions de descontentament al municipi de Diez de Octubre, i al barri popular de La Güinera, on un policia va treure la vida a un manifestant, el 12 de juliol. Aquests episodis van provocar especial estupor en el Govern per tractar-se de sectors socials fortament afectats per la crisi econòmica.

No obstant, la fiscalia va considerar que el motiu de la protesta, que va involucrar especialment joves i, en particular, afrodescendents, va ser «subvertir l’ordre constitucional de manera violenta». Les persones que van sortir de casa seva van obeir, d’acord amb l’acusació, «instruccions impartides per persones tant des de Cuba com des de l’exterior». I és per això que «van llançar pedres, pals, ampolles i còctels molotov contra els agents».

L’enuig latent

Pel portal La Joven Cuba, el que va passar el juliol passat a La Güinera es podria tornar a repetir a causa de «la situació de vulnerabilitat i precarització de la vida en aquest barri». El panorama «s’aguditza» mentre el caldo de cultiu que va fer detonar les protestes continua sense ser resolt: vivendes en estat calamitós, pobresa i una forta presència de la migració interna, en especial de les províncies orientals. «El pròxim esclat pot estar a tocar, i bé podria ser la ciutadania de La Güinera la flama que cali foc al graner aquesta vegada».

La informació sobre les condemnes es va divulgar àmpliament en la premsa oficial. Al fòrum del portal Cubadebate va passar un episodi inesperat. El trobador Silvio Rodríguez va qualificar d’injustes les decisions preses per la màxima instància judicial. «Si van cometre els actes de violència de què se’ls acusa, d’acord que siguin jutjats i que se’ls apliquin les penes corresponents. Però que jo sàpiga no van matar ningú. ¿Condemnes de 15, 20 i 30 anys per desordres públics? No em sembla just», va fer saber l’autor de ‘Te doy una canción’. Rodríguez va afegir: «Tampoc s’aclareixen les edats dels condemnats. Amb això els enemics de Cuba estan fent sang. Hem d’evitar-ho sent transparents i rectificant el que calgui rectificar».