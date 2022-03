Després de dècades de disputa, Espanya ha anunciat aquest divendres un gir històric en la seva posició sobre el Sàhara i ha reconegut el pla d’autonomia per al territori proposat pel Marroc el 2007. «Aquest és l’inici d’una nova etapa basada en el respecte mutu, el compliment dels acords i l’absència d’accions unilaterals», ha explicat el ministre espanyol d’Afers Exteriors, José Manuel Albares.

El gir pres per la Moncloa podria molestar Algèria, país que històricament ha donat suport al poble sahrauí i s’ha oposat a la proposta de Rabat. Malgrat aquesta possible fricció, Albares ha descartat que l’acceptació de la iniciativa marroquina pugui causar algun perjudici per al govern algerià. «És un soci estratègic, un amic fiable», ha assegurat el responsable de la diplomàcia espanyola. I és que Algèria cobreix un 29% del gas que necessita Espanya, sent així una font indispensable. «El gasoducte que ens uneix pot posar encara més en valor la nostra associació», ha remarcat. Així mateix, no ha especificat si s’havia informat prèviament de l’acord a Alger.

En relació amb el principi d’acord amb el Marroc, el titular d’Exteriors ha repetit el missatge oficial publicat poques hores abans, assegurant que la iniciativa marroquina de convertir el Sàhara en un territori autonòmic sota el seu domini és «la base més seriosa, realista i creïble» per traçar un full de ruta «per garantir l’estabilitat, la sobirania, la integritat territorial i la prosperitat dels nostres països». Albares visitarà Rabat abans del 2 d’abril per començar a dissenyar un acord bilateral que enterri dècades de disputa territorial.