Rússia perpetra els primers atacs a Lviv, fins ara considerada com la capital de la rereguarda a Ucraïna, i lloc des d'on centenars de milers de refugiats fan l'última parada abans de fugir cap a la Unió Europea enmig de la guerra que sacseja el país. Aquesta matinada les forces russes han atacat una planta de reparació d'avions propera a la ciutat, que està a només uns 70 kilòmetres de Polònia. L'alcalde de Lviv, Andriy Sadovy, ha confirmat a Telegram que hi ha diversos edificis destruïts però que per ara no es té constància de víctimes.

Mentrestant, el setge a la ciutat portuària de Mariúpol, al sud-est d'Ucraïna, continua, i el ministeri de Defensa rus ha assegurat que està més a prop d'ocupar la ciutat, segons ha dit en un comunicat en vídeo el portaveu Igor Konashenkov. Segons la traducció difosa per l'agència estatal russa Ria Novosti, els combats a Mariúpol són ja "al centre de la ciutat".